به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد بن حمد الخلیلی، مفتی کل سلطنت عمان، در پیامی به رهبران مقاومت فلسطین شهادت اعضای این جنبش را در حمله اخیر رژیم صهیونیستی در قطر را تسلیت گفت و این حمله را اقدامی تروریستی علیه کشوری دانست که تمام توان خود را برای توقف جنگ به کار گرفته است.
وی همچنین تجاوزات مداوم رژیم صهیونیستی در سوریه را محکوم کرد و از نیروهای آزادیخواه جهان خواست با قاطعیت در برابر تهدیدهای امنیت و صلح بینالمللی که تحت حمایت ایالات متحده صورت میگیرد، بایستند.
شیخ الخلیلی هشدار داد که پروژههای عادیسازی روابط با اسرائیل، زمینه را برای گسترش جنایتها و فساد این رژیم فراهم میکند.
مفتی عمان بر ضرورت تکیه امت اسلامی بر تواناییهای خود برای حفاظت از حاکمیت خویش و پرهیز از وابستگی به قدرتهای استعماری غربی تأکید کرد؛ قدرتهایی که به گفته او در تجاوزات اسرائیل همدست هستند.
وی در پایان خواستار اتحاد امت و تبدیل مواضع به اقداماتی قاطع شد که بتواند متجاوزان را متوقف سازد.
...............
پایان پیام/ 218
نظر شما