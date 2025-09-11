به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت طالبان بیمارستان «محمدعلی جناح» را از منطقه شیعه‌نشین دشت برچی در غرب کابل، به مکان دیگری انتقال می‌دهد.

یک منبع از شهر کابل روز چهارشنبه(19 شهریور) به خبرنگار ابنا گفت که بیمارستان محمدعلی جناح تنها بیمارستان دولتی است که طی سالیان اخیر در خدمت شیعیان غرب کابل بود.

این منبع تأکید کرد که مشاهدات حاکی است تجهیزات این بیمارستان به جای دیگری انتقال داده شده است، اما مشخص نیست که آیا تجهیزات اضافی بوده یا بیمارستان به مکان دیگری انتقال داده می‌شود.

از سوی دیگر برخی منابع مردمی دیگر به رسانه‌های افغانستان گفته‌اند که بیمارستان محمدعلی جناح به دلیل ساخت‌وساز و تعریض خیابان تخریب می‌شود.

مسئولان وزارت صحت طالبان تاکنون در این مورد توضیحی ارایه نکرده‌اند.

بیمارستان محمد علی جناح در غرب کابل که از بزرگ‌ترین بیمارستان‌های دولتی پایتخت افغانستان شمرده می‌شود، پنج سال قبل توسط دولت پاکستان بازسازی و در اختیار شهروندان این منطقه قرار گرفت.

این بیمارستان 200 تخت‌خوابه که دارای امکانات مناسبی است، بیشتر مشکلات درمانی و بهداشتی شیعیان غرب کابل را رفع می‌کند.

