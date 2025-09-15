به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام‌های وزارت بهداشت طالبان اعلام کردند که برای پاسخ به نیازهای بهداشتی منطقه احمدشاه بابا مینه در شرق کابل، بخشی از کادر درمانی بیمارستان علی جناح از غرب کابل به آن‌جا انتقال یافته است.

شرافت زمان، سخنگوی این وزارت، روز یک‌شنبه با نشر یک پیام ویدیویی گفت: «حدود ۲۵۰ کارمند پزشکی از بیمارستان علی جناح در دشت برچی به ساختمان شش‌منزله بیمارستان تازه‌تأسیس احمدشاه بابا مینه منتقل می‌شوند.» او افزود این مرکز درمانی علاوه بر ارائه خدمات به ساکنان محلی، برای رسیدگی به رویدادهای اضطراری در مسیر کابل ـ جلال‌آباد نیز به‌کار گرفته خواهد شد.

سخنگوی طالبان تأکید کرد که بیمارستان علی جناح همچنان فعال خواهد بود و «حدود ۷۵۰ کارمند در آن باقی می‌مانند که نسبت به گذشته چند برابر افزایش یافته است.»

با این حال، این اقدام موجی از واکنش‌ها را در میان جامعه شیعه کابل به همراه داشته است.

بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان مدنی، آن را بی‌عدالتی و اقدامی تبعیض‌آمیز دانسته‌اند.

سیاوش راسخ، یکی از کاربران، نوشت: «امکانات بیمارستان علی جناح در غرب کابل بسیار محدود است. چرا به‌جای انتقال کادر درمانی، برای شفاخانه جدید نیروهای تازه جذب نکردید؟ این تصمیم نشانه تعصب و بی‌عدالتی است.»

جاوید دانش، فعال دیگر، نیز تأکید کرده است که «شیعیان کابل همانند دیگر شهروندان مالیات پرداخت می‌کنند، اما انتقال نیروها و تجهیزات از تنها بیمارستان دولتی مجهز در غرب کابل، خلاف عدالت و اصول حکومت‌داری است.»

بیمارستان علی جناح در دشت برچی، به‌عنوان مهم‌ترین مرکز درمانی دولتی در منطقه شیعه‌نشین غرب کابل شناخته می‌شود و نقش حیاتی در ارائه خدمات درمانی به هزاران تن از ساکنان این بخش ایفا می‌کند.

