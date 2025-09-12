مدیرکل اوقاف گیلان: صیانت از موقوفات وظیفه شرعی و قانونی ماست

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام «اسماعیل تدینی» شامگاه پنجشنبه، 20 شهریور 1404 در همایش یاوران وقف که در مسجد شهدای رودسر برگزار شد، با قدردانی از نیت خیر واقفان اظهار کرد: شهرستان رودسر در حوزه وقف و بقاع متبرکه از مناطق سرآمد استان گیلان به شمار میآید و این مسئله مایه افتخار برای مردم این منطقه است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان با اشاره به نقش مؤثر واقفان در ترویج ارزشهای دینی افزود: همانگونه که شهدا با جان خود در راه خدا جهاد کردند، واقفان نیز با اموال خود در این مسیر قدم برمیدارند. این فرهنگ باید بیش از پیش تقویت شود.
وی با بیان اینکه اسلام تنها به کمال فردی اکتفا نمیکند بلکه به کمال اجتماعی نیز توجه جدی دارد، ادامه داد: دغدغه اصلی پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع)، مسائل اجتماعی بوده و در روایات متعدد بر آن تأکید شده است.
حجتالاسلام تدینی تصریح کرد: اگر انسان نسبت به مسائل اجتماعی بیتفاوت باشد، همانند موجوداتی میشود که صرفاً در پی نیازهای حیوانی خود هستند و از رسالت انسانی فاصله میگیرد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان با اشاره به اینکه وقف یک نسخه شفابخش اجتماعی است که متأسفانه در جوامع اسلامی در حال فراموشی است، گفت: در حالی که این سنت حسنه اسلامی رو به افول است، غربیها با الگوبرداری از آن، نظامهایی برای تأمین مالی خدمات عمومی طراحی کردهاند که ریشه در همین فرهنگ دارد.
وی در ادامه یکی از مأموریتهای مهم این سازمان را صیانت از موقوفات دانست و افزود: این مسئولیت علاوه بر آنکه یک تکلیف قانونی است، وظیفهای شرعی و دینی نیز به شمار میآید و باید با دقت، شفافیت و همافزایی دستگاهها پیگیری شود.
حجتالاسلام تدینی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیشینه علمی ایران گفت: در دورهای از تاریخ، تنها دانشگاه موجود در جهان در شهر تبریز قرار داشت که این مسئله یکی از افتخارات بزرگ فرهنگی و علمی ما ایرانیان است.
