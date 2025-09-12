به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید احمد علمالهدی در خطبه عبادی نماز جمعه این هفته (۲۱ شهریورماه) که در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی با حضور زائران و مجاوران برگزار شد، ضمن اشاره به ایام ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع)، بر نقش جاودانه پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) در زندگی امروز مسلمانان تأکید کرد.
پیامبر و امام صادق(ع)؛ نقشآفرین در زندگی امروز بشر
آیتالله علمالهدی با تبریک ایام ولادت امام صادق(ع) و پانزدهمین قرن میلاد پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: مهمترین مسئله این است که پس از گذشت ۱۵۰۰ سال، نقش پیامبر اکرم(ص) در زندگی بشر همچنان زنده است. آنچه از تعالیم و معارف پیامبر(ص) و امام صادق(ع) در گذشته به یادگار مانده، هرچند مربوط به زمان خودشان بود، اما امروز نیز همچنان به کار گرفته میشود.
ایشان افزود: پرسش اساسی این است که نقش شخص پیامبر و امام صادق(ع) امروز در حیات ما چیست و ارتباط ما با ایشان چگونه باید تبیین شود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه در زندگی اعتقادی ما، خدا دوستی نقش محوری دارد، گفت: انسان محبتهای گوناگونی دارد؛ همسر، فرزند ، والدین، حتی مال و قدرت را دوست دارد. اما این محبتها از یک جنس نیستند. محبت به خدا سنخ دیگری دارد که ریشه در فطرت انسان دارد.
ایشان توضیح داد: حتی ملحد و کافر نیز در درون خود احساس میکند که به یک مبدأ قدرت وابسته است، هرچند به زبان اعتراف نمیکند. این همان فطرت خداشناسی و خدا دوستی است که در وجود همه انسانها قرار داده شده است.
آیتالله علمالهدی با استناد به آیه قرآن «قُلْ إِن کُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی» گفت: خدا دوستی باید در عرصه عمل ظهور یابد. معنای عملی محبت به خدا، تبعیت کامل از پیامبر اکرم(ص) است. هر سنتی که آن حضرت تثبیت فرمودند باید در زندگی ما جاری شود.
ایشان تصریح کرد: همانگونه که پیامبر اکرم(ص) وسیله بروز عملی محبت به خدا هستند، ائمه اطهار(ع) نیز ادامهدهندگان راه ایشاناند و عمل به فرامین آنان عین تجلی عملی خدا دوستی است.
آیتالله علمالهدی ادامه داد: خدا دوستی فقط به عرصه عمل محدود نمیشود، بلکه بعد احساسی هم دارد. محبت به امام رضا(ع)، امام زمان(عج)، پیامبر اکرم(ص)، صدیقه طاهره(س) و امیرالمؤمنین(ع) تجلی همان محبت به خداوند است.
ایشان برای تبیین این حقیقت به ماجرای کودک نابغهای اشاره کرد که در پاسخ به پرسش پیامبر اکرم(ص) گفت: «من شما را به خاطر خدا دوست دارم.» این بیان روشن میکند که عشق به اولیای الهی امتداد عشق به خداوند است.
سجده طولانی پیامبر(ص) و جلوه محبت به امام حسین(ع)
آیتالله علمالهدی با بیان نمونهای تاریخی گفت: در نماز جماعتی، سجده پیامبر(ص) چنان طولانی شد که اصحاب گمان کردند وحی نازل شده است. اما وقتی پیامبر سر از سجده برداشتند، روشن شد که امام حسین(ع) در کودکی بر گردن ایشان قرار گرفته بود و پیامبر سجده را طولانی کردند تا او به آرامی پایین بیاید.
ایشان افزود: این مسئله با روایت دیگری مقایسه میشود که در آن، امیرالمؤمنین(ع) در حال نماز غرق توجه به خدا بودند و جراحان تیر را از پای ایشان بیرون آوردند بیآنکه متوجه شوند. پرسش این است که چگونه پیامبر در حال سجده متوجه فرزند خردسالشان شدند، در حالیکه علی(ع) در حال نماز از درد غافل ماند؟
پیامبر(ص) عاشق خدا و در عین حال عاشق مظهر خدا
امام جمعه مشهد در پاسخ به این پرسش توضیح داد: پیامبر اکرم(ص) نیز همچون امیرالمؤمنین(ع) عاشق خدا بودند، اما در عین حال محبت ایشان به امام حسین(ع) جلوهای از همان خدا دوستی بود. محبت به حسین(ع) مظهر محبت به خداست. از اینرو، پیامبر در حال سجده هم عاشق خدا بودند و هم در بُعد احساسی، به مظهر خدا که همان امام حسین(ع) بود توجه داشتند.
ایشان افزود: این نمونه نشان میدهد که نقش پیامبر و اهلبیت(ع) در زندگی ما آن است که ما را به خدا دوستی رهنمون کنند؛ هم در ظهور عملی و هم در ظهور احساسی.
آیتالله علمالهدی خاطرنشان کرد: نقش پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) در زندگی امروز ما این است که وسیله بروز عملی محبت به خدا از طریق تبعیت از دستورات الهی و و نیز مظهر احساسی عشق به خدا از طریق محبت قلبی به اولیای الهی هستند.
تکلیف رهبری برای صاحبان تریبون
آیتالله سید احمد علمالهدی در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با اعضای هیئت دولت، بر ضرورت روایتگری از قدرت و قوت نظام تأکید و اظهار کرد: در هفتهای که گذشت، مقام معظم رهبری تکلیفی را برای تمام مسؤولان، صاحبان تریبون و اصحاب رسانه معین فرمودندو آن این بود که همه مسؤولان و رسانهها باید «راوی قدرت و قوت نظام» باشند.
ایشان ادامه داد: این کشور نیز همانند سایر کشورها ضعفها و کمبودهایی دارد اما نباید تنها به روایت این کمبودها پرداخت؛ رهبر معظم انقلاب امر فرمودند که راوی قوت و قدرت باشیم.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تأکید بر اینکه نسل جدید انقلاب باید موقعیت کشور را در بستر قدرت و قوت بشناسند تا آگاهی لازم نسبت به قدرت نظام حاصل شود، خاطرنشان کرد: نمایش دستاوردهای انقلاب نشاندهنده قدرت ظاهری نظام و کشور است؛ اگر شرایط امروز با قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مقایسه شود، پیشرفتها در عرصه زیرساختها غیرقابل مقایسه است.
ایشان به بیان برخی رشدهای زیرساختی کشور اشاره کرد و گفت: پس از انقلاب تا کنون راههای کشور شش برابر شده، ظرفیت بنادر ۲۰ برابر، سدهای مخزنی و تولید برق ۱۴ برابر افزایش یافته، تولید محصولات پتروشیمی ۳۰ برابر و تولید فولاد ۱۵ برابر شده است، همچنین صادرات غیرنفتی کشور ۵۷ برابر شده، در حالیکه پیش از انقلاب صادرات غیرنفتی خاصی وجود نداشت.
قدرت کشور فرای دستاوردهای مادی است
آیتالله علمالهدی با بیان اینکه در کنار توسعه علمی، دانشگاهی و پیشرفتهای دفاعی که امروز جهانیان را به تحیر واداشته، اینها تنها بخشی از دستاوردهای زیرساختی کشور است، عنوان کرد: امروز شرکتهای دانشبنیانی در کشور فعال هستند که محصولات آنها به سراسر جهان صادر میشود و حتی اروپاییها از آثار علمی آنان بهره میبرند در حالیکه پیش از انقلاب چنین ظرفیتی وجود نداشت؛ با این حال، اصل قدرت و قوت نظام در این موارد نیست؛ بلکه در «بنیه و توان درونی نظام» نهفته است.
ایشان با تأکید بر اینکه امروز ایران تنها کشوری است که خود برای خود تصمیم میگیرد و هیچ قدرت خارجی از بیرون برای آن تصمیمسازی نمیکند، تصریح کرد: روزی که نهضت امام خمینی (ره) آغاز شد و به پیروزی رسید، ایشان رهبری انقلاب را بر عهده داشتند، امام رهنمود و هدایت میکردند، چه چیزی باعث میشد مردمبا سینه خشک در برابر گلوله و توپ بایستند؟
امام جمعه مشهد مقدس با بیان اینکه آن قدرتیکه مردم در میدان حفظ کرد، قدرت خدا بود، اضافه کرد: دلها به دست خدا بود و او دلها را هدایت کرد تا مردم با سینهای بیسپر در برابر گلولهها بایستند.
اذعان آمریکا به غافلگیری در برابر انقلاب اسلامی
ایشان ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب، کارتر، رئیسجمهور وقت آمریکا در نامهای توبیخی به رئیس سازمان سیا نوشت «شما ۲۵ سال بر این کشور مسلط بودید و همه امکانات اطلاعاتی را در اختیار داشتید، چگونه انقلابی چنین عظیم را پیشبینی نکردید که دست ما را از ایران کوتاه کند؟» که رئیس سیا در پاسخ گفت «ما هرکاری لازم بود را انجام دادیم، اختلاف میان قومیتها را دامن زدیم، حس ایراندوستی را از بین بردیم و آنان را در کنترل گرفتیم اما یک عامل را نتوانستیم پیشبینی کنیم و هیچ کس نیز قادر به پیشبینی آن نیست و آن اینکه رهبری که ۱۳ سال از کشور دور بوده، نام و سخنانش قاچاق به ایران میآمد، اطرافیانش دستگیر شده بودند و به هیچ قدرتی متصل نبود، چگونه توانست با یک قلم و کاغذ، ۳۵ میلیون نفر را به انقلابی فرا بخواند که ریشه ما را از این کشور بکند؟»
آیتالله علمالهدی با بیان اینکه آنان نمیدانستند این قدرت، قدرت خداست که با رهبری امام بهعنوان مأمور خدا بر دلها حاکم شده است، خاطرنشان کرد: امروز دشمنان در فجیعترین شکل به ما حمله میکنند، در حالیکه مردم با کمبودها و نارساییهایی از جمله ناترازی انرژی و گرانی کالاها مواجهاند، به تلاش دشمن برای کشاندن آنان به خیابان پاسخ منفی دادند و متحد پشت کشور خود ایستادند.
مردم متحد با هر اعتقادی
ایشان با تأکید بر اینکه حاکمیت خداوند بر دلها هنوز هم ادامه دارد، ابراز کرد: دشمن آمده بود تا این نارضایتیها را به خیابان بکشاند، اما آن زن و مرد با وجود نگرشهای مختلف و تفاوت در اعتقادات، متحد و یکپارچه در کنار رهبری و نظام ایستادند، دلهای آنان به دست خدا بود و او انسجامی آفرید که دشمن را مات و مبهوت ساخت بهگونهای که آمریکا و رژیم صهیونیستی اعتراف کردند در این حمله به اهدافشان نرسیدهاند.
عضو مجلس خبرگان رهبری متذکر شد که اصل قدرت و قوت ما در همین است، به همین دلیل استحکام این کشور بینظیر است و هیچ کشور و نظامی در دنیا چنین استحکامی ندارد، چراکه تنها این نظام و کشور است که به خدا وابسته است و خداوند چنین نظامی را اداره میکند.
