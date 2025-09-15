به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «گعده‌های دور آتش» نوشته سیدمیثم موسویان، موفق به کسب رتبه سوم در بخش داستان بلند و رمان بزرگسال چهارمین دوره جایزه ادبی شهید اندرزگو شد.

این اثر که توسط انتشارات کتاب نما منتشر شده است، اولین رمانی است که زندگی و فعالیت‌های روحانی مبارز شهید سید مجتبی نواب صفوی را روایت می‌کند. با قلمی جذاب و نگاهی تازه، کتاب لحظات کمتر شنیده‌شده از زندگی این شخصیت تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران را به تصویر می‌کشد.

