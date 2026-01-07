سیگنال ترامپ به چین و روسیه برای استفاده از زور/تکرار فاجعۀ لیبی و عراق با مداخلۀ آمریکا در ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ توماس ریس (Thomas Reese) تحلیلگر آمریکایی سیاست خارجی، سیاست‌های بین‌المللی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده را ترکیبی «فاجعه‌بار» از انزواطلبی و مداخله‌جویی توصیف کرده و هشدار داده است که این رویکرد نه‌تنها برای آمریکا، بلکه برای کل جهان پیامدهای خطرناک به همراه دارد.

وی در یادداشتی انتقادی با اشاره به شعار «اول آمریکا» نوشت: ترامپ در آغاز ریاست‌جمهوری خود با ادعای تمرکز بر مسائل داخلی، عملاً متحدان سنتی واشنگتن را تحقیر و تهدید کرد. او با زیر سؤال بردن ناتو ـ پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ـ که از پایان جنگ جهانی دوم ستون اصلی سیاست خارجی آمریکا و اروپا بود، زمینه تضعیف بازدارندگی در برابر روسیه را فراهم ساخت.

رویکرد عجیب در قبال ناتو و روسیه

ریس با اشاره به حمله ولادیمیر پوتین به اوکراین نوشت: که ترامپ برخلاف سنت جمهوری‌خواهان، نه‌تنها واکنش جدی به این تجاوز نشان نداد، بلکه در جهانی خودمحور، اهمیتی به بلعیده شدن اوکراین توسط روسیه نداد. به گفته نویسنده، روابط شخصی ترامپ با پوتین و خصومت او با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در این بی‌تفاوتی نقش تعیین‌کننده داشت.

وی می‌افزاید که آمریکا و اروپا در دوران پس از جنگ جهانی دوم، دست‌کم در ظاهر، خود را مدافع دموکراسی و حقوق بشر معرفی می‌کردند؛ اما در دوره ترامپ حتی این ادعاهای ظاهری نیز کنار گذاشته شده و دولت آمریکا «هیچ تظاهری» به دفاع از حقوق بشر، پناهجویان سیاسی یا قربانیان بلایای طبیعی ندارد.

"ترامپ با ساطور به جان نظام اقتصادی افتاد!"

این تحلیلگر، سیاست‌های اقتصادی ترامپ را نیز مخرب ارزیابی کرده و می‌نویسد: انزواطلبی «اول آمریکا» با کنار گذاشتن تجارت آزاد و اعمال تعرفه‌های گسترده، نظم اقتصادی جهانی را به آشوب کشاند. هرچند تجارت آزاد بی‌نقص نبود، اما ترامپ به‌جای اصلاح تدریجی، با «ساطور» به جان نظام اقتصادی افتاد؛ نتیجه آن، از دست رفتن بازارهای کشاورزان آمریکایی، افزایش هزینه تولید و فشار بر مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای کوچک بود.

به گفته ریس، این سیاست‌ها در نهایت تنها به سود میلیاردرها و حامیان سیاسی نزدیک به ترامپ تمام شد و جهان را ناامن‌تر از گذشته کرد.

از انزواطلبی تا مداخله نظامی آشکار؛ تبدیل ونزوئلا به لیبی و عراق

ریس در ادامه، چرخش ترامپ از انزواطلبی به مداخله‌جویی را «خطرناک‌تر» توصیف می‌کند و به عملیات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا اشاره دارد؛ عملیاتی که به بازداشت نیکولاس مادورو موروس (Nicolás Maduro Moros)، رئیس‌جمهور این کشور در آمریکای لاتین انجامید.

به نوشته این تحلیلگر، ترامپ آشکارا اعلام کرده است که آمریکا «کنترل ونزوئلا» را در دست خواهد گرفت؛ اظهاراتی که مصداق کامل مداخله‌گری و اشغال غیرمستقیم یک کشور مستقل است. وی هشدار می‌دهد که این مسیر می‌تواند ونزوئلا را به سرنوشت عراق یا لیبی دچار کند و بی‌ثباتی گسترده‌تری در جهان رقم بزند.

پیامدهای جهانی و سیگنال به چین و روسیه برای جواز استفاده از زور

ریس این اقدام آمریکا را «غیرقانونی، غیراخلاقی و پرهزینه» می‌داند و می‌نویسد: جنگ ترامپ علیه ونزوئلا نه‌تنها به مردم این کشور آسیب می‌زند، بلکه به آمریکا نیز لطمه می‌زند و در عین حال، به روسیه و چین پیام می‌دهد که می‌توانند با توسل به زور، اهداف خود را پیش ببرند.

..............

پایان پیام