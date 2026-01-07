به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد که در ایالت کردفان شمالی واقع در جنوب سودان، موج جدیدی از آوارگی به وقوع پیوسته و نزدیک به دو هزار نفر تنها در مدت ۲۴ ساعت مجبور به ترک روستای «السرحة» شدند. این اقدام در پی تشدید درگیری‌های مسلحانه و وخامت اوضاع امنیتی و معیشتی رخ داده است.

این سازمان در بیانیه‌ای که دیروز منتشر کرد، گزارش داد: زمانی که درگیری‌ها میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع شدت گرفت و مردم برای یافتن مناطق امن‌تر ناچار به ترک خانه‌های خود شدند، تیم‌های میدانی، فرار ساکنان روستا را در روز دوشنبه رصد کرده‌اند.

بر اساس داده‌های این سازمان، در شرایط وضعیت انسانی ناپایدار و رو به وخامت، آوارگان در محله‌ها و مناطق مختلف شهر «ام درمان» پراکنده شده‌اند.

ایالت‌های سه‌گانه کردفان شاهد تشدید درگیری‌های نظامی است که موج‌های پیاپی آوارگی را به دنبال داشته و هشدارهایی درباره وخامت بحران انسانی در منطقه مطرح شده است.

سازمان بین‌المللی مهاجرت پیش‌تر اعلام کرده بود که شمار آوارگان در ایالت‌های کردفان از اواخر اکتبر تا پایان دسامبر ۲۰۲۵ به حدود ۶۴ هزار و ۸۹۰ نفر رسیده است.

طبق برآوردهای سازمان ملل، نیروهای واکنش سریع، کنترل پنج ایالت دارفور در غرب سودان را در دست دارند، در حالی که ارتش سودان همچنان در بیشتر ایالت‌های دیگر از جمله مناطق وسیعی در شمال، شرق و مرکز کشور و همچنین پایتخت خارطوم نفوذ دارد.

