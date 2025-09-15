اردوگاه الهول مانند بمب ساعتی است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ قاسم الأعرجی مشاور امنیت ملی عراق گفت اردوگاه «الهول» در استان الحسکه سوریه که اعضای داعش و خانوادههای آنان را در خود جای داده است، همچنان یک تهدید امنیتی و حتی بمب ساعتی است و عراق برای تعطیل کردن کامل آن تلاش میکند.
الأعرجی امروز دوشنبه به شبکه خبری رووداو گفت، هماهنگیهایی بین عراق و اتحادیه اروپا و امریکا برای تعطیل کردن اردوگاه الهول وجود دارد و ما تلاش میکنیم کشورها را تشویق کنیم شهروندانشان را از این اردوگاه خارج کنند.
وی افزود، عراق در حاشیه نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنفرانسی بینالمللی درباره اردوگاه الهول برگزار خواهد کرد تا کشورها را تشویق کند شهروندانشان را از این اردوگاه خارج کنند. وی افزود، هم اکنون شهروندان ۴۲ کشور جهان در این اردوگاه به سر میبرند.
در این کنفرانس، رئیس جمهور، وزیر مهاجرت، مشاور امنیت ملی عراق و نمایندگان امریکا و ائتلاف بین المللی ضدداعش شرکت خواهند کرد.
به گفته الأعرجی، عراق در این زمینه از حمایت کامل دوستانش و در رأس آنها امریکا برخوردار است.
مشاور امنیت ملی عراق درباره اخبار مربوط به مخالفت برخی خانوادههای عراقی مقیم اردوگاه الهول با بازگشت به کشور گفت، رسما هیچ خانوادهای با بازگشت به عراق مخالفت نکرده است و ما همچنان بر بازگشت داوطلبانه خانوادههای عراقی به کشور اصرار داریم.
