به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فعالیت‌های کنفرانس بین‌المللی اردوگاه الهول با اهتمام و نظارت دولت عراق در نیویورک آغاز شد.

در این کنفرانس نمایندگان 180 کشور و 25 سازمان وابسته به سازمان ملل و 11 سازمان بین المللی علاوه بر 8 سازمان جامعه مدنی حضور دارند.

این رویداد، نخستین در نوع خود در سطح جهان به شمار می‌رود چرا که بر برچیدن اردوگاه الهول در چارچوب اجرای تصمیم دولت عراق برای پایان فعالیت این اردوگاه تمرکز دارد.

این کنفرانس بر سه محور اصلی، گزارش به جهان درباره خطر این اردوگاه و تهدید امنیت و صلح بین‌المللی، نشان دادن تجربه موفق عراق در بازگرداندن خانواده‌ها از این اردوگاه و تشویق کشورهای دیگر به بازگرداندن شهروندان خود متمرکز است.

..............................

پایان پیام/