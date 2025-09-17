به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع امنیتی عراق اعلام کردند که یک عملیات نظامی هدفمند در بخش شرقی وادی الشای، در نزدیکی شهر کرکوک آغاز شده است.

این عملیات پس از حمله هوایی شب گذشته به یکی از مخفیگاه‌های گروه تروریستی داعش در این منطقه صورت گرفته است.

به گفته یک منبع امنیتی، نیروهای مشترک، عملیات خود را در محل آغاز کردند. اطلاعات اولیه حاکی از کشته شدن سه یا چهار عضو داعش است که گفته می‌شود بخشی از یک هسته خفته به رهبری فردی با لقب «ابو عبدالرحمن» بوده‌اند.

این عملیات با هدف بررسی نتایج حمله هوایی و پاک‌سازی مناطق اطراف برای شناسایی و نابودی احتمالی مخفیگاه‌های زیرزمینی داعش انجام می‌شود.

طبق گزارش‌ها، این نهمین حمله‌ی امسال از نوع خود علیه مخفیگاه‌های مخفی داعش در منطقه وادی الشای است.

گفتنی است نیروهای امنیتی عراق به‌طور مستمر در مناطق صعب‌العبور و کوهستانی عملیات‌هایی را برای مقابله با بقایای داعش انجام می‌دهند؛ اقدامی که در راستای تأمین امنیت و مبارزه با تروریسم در کشور ارزیابی می‌شود.

