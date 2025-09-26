رئیس جمهور عراق: اردوگاه الهول بیش از ۱۰ هزار تروریست، از ۶ کشور دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبداللطیف رشید، رئیس جمهور عراق در سخنرانی خود در کنفرانس بین‌المللی اردوگاه الهول در نیویورک با اشاره به اینکه عراق سال‌های متمادی از تروریست و جرم و جنایت که بر قومیت‌های مختلف تاثیر گذاشت، رنج برده، اشاره کرد که اردوگاه الهول یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌ها است.

وی بر اهمیت تخلیه این اردوگاه و بازگرداندن شهروندان به کشورهایشان تاکید کرد و گفت که عراق تصمیم شجاعانه ای درخصوص بازگرداندن شهروندان خود از اردوگاه الهول گرفته است.

رشید با تاکید بر اینکه طرح دولت تضمین ادغام و بازپروری کسانی است که از اردوگاه الهول بازگردانده می‌شوند، گفت که در این اردوگاه بیش از ۱۰ هزار تروریست از ۶ کشور حضور دارند.

وی گفت که ۳۴ کشور از جمله عراق شهروندان خود را از اردوگاه الهول خارج کردند و شهروندان ۶ کشور باقی مانده‌اند.

رئیس جمهور عراق گفت که کشورش ۴۹۱۵ خانواده شامل ۱۸ هزار و ۸۸۰ نفر را از اردوگاه الهول خارج کرده است.

وی اشاره کرد که عراق ۳۲۰۶ نفر از زندانیان عراقی که در زندان‌های عراق بودند را تحویل گرفته است.

پیش از این فعالیت‌های کنفرانس بین‌المللی اردوگاه الهول با اهتمام و نظارت دولت عراق در نیویورک آغاز شد.

