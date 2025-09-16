  1. صفحه اصلی
جشن میلاد امام حسن عسکری(ع) در شهر قم برگزار می‌شود

۲۵ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۱
جشن میلاد امام حسن عسکری(ع) در شهر قم برگزار می‌شود

جشن ولادت امام حسن عسکری(ع) به روال سال های گذشته در شهر قم برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جشن ولادت با سعادت امام حسن عسکری(ع) که همه ساله به توصیح مرحوم آیت الله العظمی صافی گلپایگانی برگزار می گردید امسال هم در مسجد مقدس امام حسن عسکری(س) در شهر قم برگزار خواهد شد.

سخنران این مراسم حجت الاسلام و المسلمین ناصر رفیعی استاد حوزه علمیه قم است.

مراسم فردا چهارشنبه ۸ ربیع الثانی مطابق با ۹ مهر ۱۴۰۴ بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد امام حسن عسکری(ع) به آدرس قم چهارراه بازار برگزار خواهد شد.

