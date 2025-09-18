وزیر خارجه ژاپن: اسرائیل باید به حقوق بشر احترام بگذارد / بسنده به محکومیت لفظی!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ژاپن آغاز و تشدید عملیات زمینی نیروهای اشغالگر صهیونیست در شهر غزه را به شدت محکوم و تأکید کرد که این امر بحران انسانی وخیم موجود از جمله قحطی در غزه را بدتر خواهد کرد.
ایوایا تاکشی وزیر امور خارجه ژاپن در این ارتباط بیانیهای رسمی صادر کرده و تهاجم نظامی صهیونیستها به غزه را «کاملاً غیرقابل قبول» اعلام کرد؛ این در حالیست که توکیو تا کنون هیچ اقدامی برای متوقف کردن اشغالگران از جمله اعمال تحریمهایی انجام نداده است.
به گزارش عرب نیوز، در این بیانیه با استفاده از لحنی غیرمعمول و تند آمده است: ژاپن عمیقاً نگران اقدامات (اشغالگری و تهاجمها) مداوم اسرائیل، به ویژه عملیات نظامی اخیر است؛ زیرا میتواند پایه و اساس راهحل (موسوم به) دو دولتی را به خطر بیندازد.
بیانیه صادره از سوی وزیر امور خارجه ژاپن در این خصوص اضافه میکند: ما قویاً از اسرائیل میخواهیم تا فوراً تمام اقدامات یکجانبهای را که با پیگیری این راهحل مغایرت دارد، متوقف کند. از همه طرفها از جمله اسرائیل، میخواهیم تا به مذاکرات بازگردند و با حسن نیت برای دستیابی به آتشبس و آزادی اسیران تلاش کنند.
ایوایا تاکشی اضافه کرد: قویاً از اسرائیل میخواهیم تا اقدامات فوری و مشخصی را برای پایان دادن به بحران انسانی وخیم از جمله قحطی، انجام دهد و به شدت به قوانین بینالمللی از جمله قوانین بینالمللی بشردوستانه، پایبند باشد.
