به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل امروز (شنبه) اعلام کرد سامانههای دفاعی این رژیم یک موشک شلیکشده از یمن به سمت اسرائیل را رهگیری کردهاند. این خبر پس از آن منتشر شد که آژیرهای خطر در مناطق متعددی از جمله تلآویو به صدا درآمد.
فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرد که آژیرهای هشدار در چندین شهر مرکز سرزمینهای اشغالی فعال شد و مردم بهسرعت به پناهگاهها رفتند. تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات جدی منتشر نشده است.
این حمله در ادامه سلسله عملیات پهپادی و موشکی نیروهای مسلح یمن علیه اهداف اسرائیلی صورت گرفته است؛ عملیاتی که از زمان آغاز جنگ نسلکشی علیه نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شدت گرفته است.
نیروهای مسلح یمن تاکنون با موشکهای بالستیک و پهپادهای انتحاری به رژیم اسرائیل حمله کردهاند و همچنین کشتیهای تجاری مرتبط با این رژیم را هدف قرار دادهاند. یمنیها اعلام کردهاند که این حملات در همبستگی با مردم فلسطین انجام میشود که در غزه تحت کشتار جمعی اسرائیل قرار دارند.
برخی از این حملات فرودگاههای مهم اسرائیل از جمله فرودگاه بنگوریون در نزدیکی تلآویو و فرودگاه رامون در جنوب سرزمینهای اشغالی را هدف قرار دادهاند. در مقابل، ارتش اسرائیل چندین بار یمن را بمباران کرده و مدعی شده اهداف مرتبط با توانمندیهای نظامی نیروهای مسلح یمن را مورد حمله قرار داده است.
بمبارانهای اسرائیلی
در همین زمینه، ارتش اسرائیل چهارشنبه گذشته چندین حمله هوایی به شهر صنعاء و استان الجوف انجام داد که به گفته وزارت بهداشت دولت یمن، دستکم ۳۵ شهید و ۱۳۱ زخمی برجای گذاشت.
همچنین در اواخر ماه آگوست گذشته، شماری از مقامات یمنی از جمله «احمد غالب الرهوی» نخستوزیر یمن در حملات هوایی اسرائیل به شهر صنعاء شهید شدند.
از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، اسرائیل با پشتیبانی کامل آمریکا جنگی را علیه نوار غزه به راه انداخته است که شامل کشتار، گرسنگی، ویرانی و آوارگی اجباری است. این جنگ در حالی ادامه دارد که تلآویو بیاعتنا به درخواستهای بینالمللی و دستورات دیوان دادگستری بینالمللی، عملیات خود را متوقف نکرده است.
به گزارش وزارت بهداشت فلسطین، این جنگ تاکنون به شهادت بیش از ۶۳ هزار نفر و زخمی شدن ۱۵۹ هزار و ۲۶۶ نفر دیگر منجر شده است. بیشتر قربانیان زنان و کودکان هستند. علاوه بر این، بیش از ۹ هزار نفر همچنان مفقودند، صدها هزار نفر آواره شدهاند و قحطی جان ۳۱۷ فلسطینی، از جمله ۱۲۱ کودک را گرفته است.
