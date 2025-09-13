تجمع صدمین هفته فعالان ضدجنگ در ژاپن برای حمایت از فلسطین

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تجمع هفتگی فعالان ضدجنگ شهر کانازاوا ژاپن از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده و هر سهشنبه شب برگزار میشود. این اعتراضات پس از آغاز درگیریها بین ارتش اسرائیل و گروه حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شکل گرفت و توسط چند شهروند، از جمله داروسازی به نام آکیکو ناکاچی، ۵۳ ساله، راهاندازی شد.
معترضان هر هفته در ساعت ۶ عصر در نزدیکی تقاطع مرکزی مقابل ایستگاه کانازاوا گرد هم میآیند و با در دست داشتن پلاکاردهایی مانند «آتشبس فوری» و «آزادی برای فلسطین» پیام ضدجنگ خود را اعلام میکنند. در صدمین هفته، هشت نفر در خیابان حضور داشتند و برخی شهروندان عبوری نیز با پیوستن به جمع، پیام همبستگی و دعا برای صلح را اعلام کردند.
یکی از شرکتکنندگان، شینائه هانامورا، ۴۹ ساله، که از شهر شیکا آمده بود، گفت: «اینکه بتوانیم برای صلح اقدام کنیم و پیام خود را منتقل کنیم، فوقالعاده است.»
طبق گزارشها، تاکنون بیش از ۶۳ هزار نفر در غزه جان خود را از دست دادهاند و شمار زیادی نیز بر اثر سوءتغذیه کشته شدهاند. ناکاچی گفت که این تجمعها علاوه بر اعتراض، محلی برای تبادل اطلاعات و برنامهریزی برای اقدامات بیشتر است و افزود: «میخواهم تا زمانی که اطمینان حاصل کنیم که صلح به فلسطین بازخواهد گشت، به فعالیت خود ادامه دهیم.»
این فعالیت مدنی نشان میدهد که حتی گروههای کوچک در شهرهای کوچک ژاپن میتوانند با استمرار در اقدامات خود، صدای خود را در مسائل بینالمللی شنیده کنند و آگاهی عمومی را نسبت به بحران غزه افزایش دهند.
