به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، با اشاره به محدودیتهای نظامی کشورش اعلام کرد که مادرید به تنهایی قادر به متوقف کردن حملات اسرائیل به غزه نیست، اما در عین حال از تلاشهای دیپلماتیک و اعمال تحریمهای تازه علیه رژیم صهیونیستی دست نخواهد کشید. این اقدامات باعث تشدید تنش دیپلماتیک میان اسپانیا و اسرائیل شد و به فراخواندن سفیر اسپانیا از تلآویو انجامید.
وی در سخنرانی اخیر خود، پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، با تأکید بر محدودیتهای توان نظامی کشورش گفت: «اسپانیا بمبهای هستهای ندارد، ناو هواپیمابر ندارد و ذخایر نفتی عظیمی هم در اختیارش نیست. ما به تنهایی نمیتوانیم حمله اسرائیل به غزه را متوقف کنیم، اما این به معنای دست کشیدن از تلاش نیست.»
او سپس از بستهای شامل ۹ تحریم جدید علیه رژیم صهیونیستی رونمایی کرد که به شرح زیر است:
ممنوعیت کامل تجارت اسلحه با اسرائیل
ممنوعیت واردات کالا از شهرکهای غیرقانونی اسرائیلی
ممنوعیت عبور کشتیهای حامل سوخت ارتش اسرائیل از بنادر اسپانیا
ممنوعیت پرواز هواپیماهای نظامی اسرائیل در حریم هوایی اسپانیا
ممنوعیت ورود افراد دخیل در جنایات جنگی غزه به اسپانیا
محدود کردن خدمات کنسولی برای ساکنان شهرکهای غیرقانونی
افزایش نیروهای مرزی اتحادیه اروپا در گذرگاه رفح
اجرای پروژههای جدید کشاورزی و پزشکی برای فلسطینیان
افزایش کمک مالی به آنروا (۱۰ میلیون یورو) و اختصاص ۱۵۰ میلیون یورو به بودجه بشردوستانه غزه
سانچز تأکید کرد که این اقدامات «برای کاهش رنج فلسطینیان و افزایش فشار بر دولت نتانیاهو» طراحی شدهاند. وی همچنین به اقدامات دو سال گذشته اسپانیا اشاره کرد، از جمله توقف فروش تسلیحات به اسرائیل، کمکهای بشردوستانه به غزه و بهرسمیتشناختن دولت فلسطین.
این سخنان در رسانههای راستگرای اسپانیا تحریف شد و برخی از آنها تیتر زدند که سانچز از نداشتن سلاح هستهای «ابراز پشیمانی» کرده است. سازمان یورووریفای، متولی راستیآزمایی اطلاعات، اعلام کرد که این ادعاها بیاساس و بخشی از کمپینهای سازمانیافته انتشار اخبار جعلی بودهاند.
در واکنش، اسرائیل مقامات اسپانیایی از جمله یولاندا دیاز، معاون دوم نخستوزیر، و سیرا رگو، وزیر جوانان، را به «یهودستیزی» متهم و ورود آنها به سرزمینهای اشغالی را ممنوع کرد. وزارت خارجه اسپانیا این اتهامات را «افترا» خواند و در اقدامی متقابل، سفیر خود را از تلآویو فراخواند و ورود دو وزیر تندرو کابینه نتانیاهو، ایتامار بنگویر و بزالل اسموتریچ، را به اسپانیا ممنوع ساخت.
تنشها تنها در عرصه بینالمللی نبود. در داخل اسپانیا، احزاب راستگرا از جمله ووکس و حزب مردمی، سانچز را به «حمایت از حماس» متهم کردند و برخی رسانهها مادرید را «ضعیفترین حلقه ناتو» توصیف کردند. با این حال، نخستوزیر بر ادامه حمایت از فلسطینیان، افزایش کمکهای بشردوستانه و اعمال فشار سیاسی بر اسرائیل و حامیانش، بهویژه ایالات متحده، تأکید کرد.
سانچز در پایان سخنانش تأکید کرد که «مبارزه با ظلم و دفاع از حقوق بشر تنها با قانون و دیپلماسی میسر است، نه با خشونت و اقدامات فراقانونی» و تأکید کرد که اسپانیا قصد دارد در کنار دیگر کشورهای اروپایی، فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر رژیم اسرائیل را ادامه دهد تا به راهحل دو دولتی و پایان اشغالگری برسد.
