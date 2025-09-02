اجرای ۴ عملیات پهپادی یمن علیه اهداف اسرائیلی در فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز سهشنبه اعلام کرد که این نیروها، چهار عملیات نظامی با استفاده از چهار پهپاد علیه اهدافی در اسرائیل انجام داده است.
به گفته سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، این حملات چندین هدف اسرائیلی از جمله ساختمان ستاد ارتش، نیروگاه برق در شهر الخضیره، فرودگاه بنگوریون در نزدیکی تلآویو، و بندر اسدود در فلسطین اشغالی را مورد اصابت قرار دادهاند.
وی توضیح داد که در عملیات نخست، ساختمان ستاد ارتش اسرائیل در منطقه یافا (تلآویو) با پهپاد نوع صماد ۴ هدف قرار گرفت. سه پهپاد دیگر نیز به ترتیب نیروگاه برق الخضیره در شمال، فرودگاه اللد (بنگوریون) در مرکز، و بندر اسدود در جنوب را هدف قرار دادند و طبق ادعای وی، تمامی اهداف با موفقیت مورد اصابت قرار گرفتند.
سریع همچنین اعلام کرد که نیروهای انصارالله یک کشتی با نام «MSC Aby» را در شمال دریای سرخ هدف قرار دادهاند. این حمله با دو پهپاد و یک موشک کروز انجام شده و به گفته وی، کشتی بهطور مستقیم مورد اصابت قرار گرفته است. دلیل این حمله، نقض ممنوعیت ورود به بنادر فلسطین اشغالی و ارتباط این کشتی با اسرائیل عنوان شده است.
وی تأکید کرد که این عملیاتها در راستای ادامه ممنوعیت تردد دریایی اسرائیل در دریای سرخ و عربی صورت گرفتهاند و هدف آنها حمایت از مردم مظلوم غزه است که تحت حملات شدید و محاصره قرار دارند و از سوی برخی کشورها نیز مورد بیتوجهی قرار گرفتهاند.
واکنش اسرائیل
در ساعات اولیه روز سهشنبه، ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک پهپاد را که از یمن بهسمت اراضی اشغالی در حرکت بود، رهگیری کرده است. طبق سیاستهای جاری، هشدارهای عمومی فعال نشدهاند.
این دومین بار است که ارتش اسرائیل از رهگیری پهپادهای یمنی خبر میدهد؛ نخستین مورد پس از حمله اسرائیل به صنعا در روز پنجشنبه گذشته بود که منجر به شهادت شماری از مقامات دولت یمن از جمله نخستوزیر شد.
حوثیها علاوه بر حمله به کشتیها، حملات موشکی و پهپادی علیه اسرائیل انجام میدهند و این اقدامات را واکنشی به جنگ نسلکشی اسرائیل علیه غزه میدانند؛ جنگی که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ با حمایت آمریکا آغاز شده است.
طبق آمارهای منتشرشده، این جنگ تاکنون منجر به شهادت ۶۳٬۶۳۳ فلسطینی، زخمی شدن ۱۶۰٬۹۱۴ نفر—که بیشتر آنها کودکان و زنان هستند—و ناپدید شدن بیش از ۹٬۰۰۰ نفر شده است. همچنین صدها هزار نفر آواره شدهاند و قحطی ناشی از محاصره، جان ۳۶۱ نفر را در نوار غزه از جمله ۱۳۰ کودک، گرفته است.
