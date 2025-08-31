۲۰ کشتی «الصمود» از اسپانیا عازم غزه شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ این ناوگان با برافراشتن پرچمهای فلسطین و با حضور صدها فعال از دهها کشور جهان با هدف «شکستن محاصره غیرقانونی غزه و پایان دادن به نسلکشی مردم فلسطین» عازم این سفر شده است.
در میان سرنشینان این ناوگان، شخصیتهای شناختهشدهای همچون لیام کانینگهام بازیگر ایرلندی، ادوارد فرناندز بازیگر اسپانیایی و آدا کولو شهردار پیشین بارسلون به همراه نمایندگانی از پارلمانهای اروپا حضور دارند.
گرتا تونبرگ فعال محیط زیست سوئدی از دیگر حاضران در این کاروان، در جمع خبرنگاران گفت: این سفر تنها درباره ما یا مأموریت پیش رو نیست، بلکه درباره فلسطین است. درباره مردمی است که به طور عمدی از ابتداییترین نیازهای زندگی محروم میشوند و درباره جهانی است که در برابر این ظلم سکوت کرده است.
قرار است این ناوگان اواسط سپتامبر(شهریور) به نوار غزه برسد. همچنین دهها کشتی دیگر از تونس و بنادر مدیترانهای در چهارم سپتامبر(۱۳ شهریور) به این کاروان خواهند پیوست. همزمان تظاهرات و برنامههای حمایتی در ۴۴ کشور جهان برگزار خواهد شد.
این حرکت در حالی انجام میشود که رژیم صهیونیستی در ماههای ژوئن و ژوئیه(خرداد و مرداد)، دو تلاش مشابه برای رساندن کمکهای دریایی به غزه را متوقف کرده و فعالان حاضر در این ناوگان ها، از جمله تونبرگ را بازداشت و سپس اخراج کرده بود.
وزیر امور خارجه اسپانیا نیز اعلام کرده است دولت این کشور، تمامی حمایتهای دیپلماتیک و کنسولی خود را برای حفاظت از شهروندان اسپانیایی حاضر در این ناوگان بهکار خواهد گرفت. اسپانیا سال گذشته فلسطین را بهعنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت.
بر اساس اعلام سازمان ملل، وضعیت انسانی در غزه به شدت وخیم شده و این نهاد اخیراً قحطی در این منطقه اعلام کرده است. طبق آمار رسمی، حداقل۵۰۰ هزار نفر در شرایط «فاجعهبار» به سر میبرند.
