«ماکسیم پروُت» وزیر خارجه بلژیک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بلژیک در مجمع عمومی سازمان ملل فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت و تحریم‌های شدیدی علیه دولت اسرائیل اعمال می‌شود.

پروت افزود که این تصمیم «با توجه به فاجعه انسانی در فلسطین به ویژه در غزه» و «خشونت و عدم پایبندی اسرائیل به قوانین بین‌المللی» و مسئولیت بلژیک برای «جلوگیری از هرگونه خطر نسل‌کشی» و برای افزایش فشار بر دولت اسرائیل» اتخاذ شده است.

وزیر خارجه بلژیک تصریح کرد که تحریم‌های شدیدی از جمله ممنوعیت واردات محصولات از شهرک‌های اسرائیلی و قرار دادن دو وزیر افراطی اسرائیلی و چندین شهرک‌نشین خشونت‌طلب در فهرست «عناصر نامطلوب» از جمله اقدامات دیگری است که بلژیک در نظر گرفته است.

پروت همچنین حماس را به یهودستیزی متهم کرد و گفت که رهبران این جنبش فلسطین نیز در فهرست عناصر نامطلوب در بلژیک قرار می‌گیرند.

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اخیرا اعلام کرد که به زودی کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت و پس از این تصمیم پاریس، دیگر سران کشورهای اروپایی نیز در راستای افزایش فشارهای بین‌المللی بر رژیم اسرائیل به منظور متوقف کردن جنگ و کشتار گسترده در غزه گام‌هایی برداشتند.

کشورهایی همچون استرالیا، کانادا، فنلاند، نیوزیلند، پرتغال، آندورا، مالت، سان مارینو و لوکزامبورگ و برخی دیگر در بیانیه‌ای مشترک در این باره به ابتکار فرانسه پیوستند و از عزم خود برای به رسمیت شناختن فلسطین خبر دادند.

کشورهایی مانند ایسلند، ایرلند، اسپانیا، اسلوونی و نروژ که پیشتر فلسطین را به رسمیت شناخته بودند نیز حمایت خود را از این طرح اعلام کردند.

