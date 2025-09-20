به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جوانان شیعه در کابل از افزایش روزافزون میزان فقر و بیکاری در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که راه حل این وضعیت، رسمیت یافتن افغانستان و ادغام دوباره این کشور با جامعه جهانی است.

علی‌مدد کریمی، یکی از کاسبان شیعه در بازار «پل سوخته» شهر کابل به خبرنگار ابنا گفت: وضعیت اقتصادی مردم هر روز بدتر می‌شود، سرمایه‌گذاری نیست، آینده کشور همچنان مبهم و پیچیده است و با این وضعیت، می‌بینیم که فقر هر روز گسترش پیدا می‌کند.

آقای کریمی که فارغ‌التحصیل رشته ادبیات است و در حال حاضر از راه مغازه‌داری امرار معاش می‌کند، می‌گوید که قدرت خرید مردم نسبت به یک سال قبل کاهش یافته است.

وی اظهار داشت که خانواده‌های شیعه نسبت به سایر اقوام افغانستان وضع اقتصادی بدتری دارند و بسیاری از جوانان این خانواده‌ها که فقط درگیر تحصیل و آموزش بودند، اکنون به فکر پیدا کردن شغل و تامین نیازهای اولیه زندگی هستند.

او در ادامه تأکید کرد که راه حل بحران کنونی، انجام اقدامات مثبت حکومت فعلی افغانستان است تا بتواند مورد توجه جامعه جهانی قرار بگیرد. یکی از این اقدامات مثبت، تشکیل حکومت فراگیر است که تمام اقوام نمایندگان‌شان را در حکومت ببینند، همچنین به زنان اجازه کار و به دختران اجازه تحصیل داده شود.

این شیعه غرب کابل خاطرنشان ساخت که موارد فوق از انتظارات بین‌المللی است که حکومت افغانستان باید به آن توجه کند تا افغانستان از انزوای جهانی خارج شود، زیرا فراموشی افغانستان به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم افغانستان ارتباط مستقیم دارد.

سلمان حسنی، یکی دیگری از جوانان شیعه کابل نسبت به مهار فقر و تغییرات مثبت در سفره‌های مردم، ابراز ناامیدی کرد و گفت که با تحولات اخیر، افغانستان سال‌ها به عقب رانده شد و بعید است در چنین وضعیتی، مردم نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی خوش‌بین باشند.

حسنی‌که در پاساژ بهار سراب در منطقه برچی کابل مغازه لباس فروشی دارد، می‌گوید که بازار فروش کاهش یافته و مردم توان خرید را از دست داده‌اند.

او گفت که کرایه مغازه‌ها بالا اما بازار خرید و فروش کم است و در برخی موارد کرایه مغازه از منفعت کار بیشتر می‌شود و به همین دلیل خیلی از کسب‌وکارها سقوط کرده‌ است.

به گفته حسنی، تعدادی از خانواده‌ها و خصوصا مهاجرانی‌که این اواخر برگشته‌اند، به دلیل عدم اطمینان در بازار، سرمایه‌ای که دارند را وارد بازار نمی‌کنند.

شایان ذکر است، افغانستان تحت کنترل طالبان در چهار سال گذشته به گونه بی‌سابقه‌ای از چشم جهان افتاده است. طالبان بدون مراجعه به آرای مردم قدرت را در دست گرفت، مدارس دخترانه بالاتر از کلاس ششم را تعطیل و زنان را از کارکردن در دفاتر دولتی و بین‌المللی منع کرد؛ این اقدامات باعث شد که کمک‌های بین‌المللی و حمایت‌های جهانی از مردم افغانستان قطع شود.

در زمینه تشکیل حکومت فراگیر، طالبان هیچ اعتنایی به این خواسته جامعه جهانی نکرده و کابینه آن کاملا از اعضای طالبان و بدون نمایندگان سایر اقوام و مذاهب، تشکیل شده است.

...............

پایان پیام/