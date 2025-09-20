دبیر جامعه روحانیت شیراز در پی کسب مدال طلای جهانی کشتی فرنگی غلامرضا فرخی تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام والمسلمین سید محی الدین طاهری شیرازی در پی کسب عنوان قهرمانی جهان توسط غلامرضا فرخی را طی پیامی تبریک گفت.
متن پیام بدین شرح است؛
باسمه تعالی
جوان برومند و افتخارآفرین
جناب آقای غلامرضا فرخی
سلام علیکم
با نهایت مسرت و افتخار، کسب مدال طلای کشتی فرنگی در مسابقات جهانی را به جنابعالی، خانواده محترم، و ملت شریف ایران، بهویژه مردم مؤمن و انقلابی شیراز، شهر سومین حرم اهلبیت علیهمالسلام، تبریک عرض مینمایم.
این موفقیت، حاصل ایمان، تلاش، و غیرت جوانی است که با تکیه بر ارزشهای اسلامی و ملی، پرچم پرافتخار ایران اسلامی را در عرصه جهانی برافراشت. بیتردید، این پیروزی مایهی دلگرمی و امید برای نسل جوان و افتخاری برای جامعه ورزش کشور است.
از درگاه خداوند متعال، استمرار توفیقات شما را در عرصههای بینالمللی و خدمت به وطن عزیز مسئلت دارم.
سید محیالدین طاهری
دبیر جامعه روحانیت شیراز
