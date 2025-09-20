به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله «مهدی هادوی تهرانی» عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پی قهرمانی غرورآفرین تیم ملی کشتی ایران در مسابقات قهرمانی جهان در شهر زاگرب، پیام تبریکی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی غرورآفرین تیم ملی کشتی ایران در مسابقات کشتی آزاد و کشتی فرنگی شادمانی را برای ایران اسلامی به ارمغان آورد.

حضور جوانمردانه و مؤمنانه و میهن‌پرستانه کشتی‌گیران ایرانی باعث سربلندی ملت شریف ایران شد و ارزش‌های متعالی حاکم بر این سرزمین خرد الهی را بار دیگر به جهانیان نشان داد.

آفرین بر دلیر مردان ایران اسلامی

مهدی هادوی تهرانی

قم آشیانه آل محمد علیهم السلام

۲۹ شهریورماه ۱۴۰۴

