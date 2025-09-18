به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرتیپ بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت های جهانی کرواسی را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر علیرضا دبیر

رئیس محترم فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران

با درود و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) و اهداء سلام

درخشش چشمگیر، تاریخی و کسب جایگاه پر افتخار قهرمانی جهان توسط تیم‌‎ ملی کشتی آزاد کشورمان در رقابت‎های بین المللی کرواسی، رخدادی غرور انگیز، امیدآفرین و مایه مباهات ملت قهرمان پرور ایران است.

یقینا این دستاورد ارزشمند ورزشی نشان از لیاقت، توانمندی، غیرت و جوانمردی این پهلوان‌های عزیز و غیور کشورمان دارد که همواره در آوردگاه‌های جهانی با امید و توکل به خداوند، توسل به ائمه اطهار(ع) و الگوسازی قهرمانان دلاور هشت سال دفاع مقدس و مقاومت با مدیریت، هدایت و راهبری شایسته شما باعث مجد و عظمت، شکوه و سربلندی ایران اسلامی در نزد جهانیان می‎شوند.

ضمن تبریک این قهرمانی به جنابعالی، کشتی‌گیران با غیرت تیم ملی، مربیان و به ویژه ملت بزرگ ایران، توفیق و سلامتی روزافزون آن برادر تلاشگر و همه خدمتگزاران متعهد و دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی و شاگردان مکتب امام خمینی(ره) را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر امام زمان (عج) و تحت رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت

سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر

