عکس | تصویر قهرمانان کشتی جهان بر روی دیوارنگاره میدان انقلاب تهران

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران از جدیدترین طرح دیوارنگاره میدان انقلاب تهران با تصاویر ملی پوشان کشتیگیر و شعار «قهرمانی با قدرت و معنویت» رونمایی شد.
جدیدترین طرح دیوارنگاره میدان انقلاب تهران با تصاویر ملی پوشان کشتیگیر رونمایی شد.
