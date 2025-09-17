  1. صفحه اصلی
عکس | تصویر قهرمانان کشتی جهان بر روی دیوارنگاره میدان انقلاب تهران

۲۶ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۰
کد خبر: 1728039
جدیدترین طرح دیوارنگاره میدان انقلاب تهران با تصاویر ملی پوشان کشتی‌گیر رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران از جدیدترین طرح دیوارنگاره میدان انقلاب تهران با تصاویر ملی پوشان کشتی‌گیر و شعار «قهرمانی با قدرت و معنویت» رونمایی شد.

