تصویر قهرمانان کشتی فرنگی بر دیوارنگاره میدان ولیعصر تهران

۱ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۵
تصویر قهرمانان کشتی فرنگی بر دیوارنگاره میدان ولیعصر تهران

طرح دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) پایتخت با عنوان «ایران بالا» به مناسبت پیروزی پهلوانان کشورمان در مسابقات جهانی کشتی فرنگی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ طرح جدید دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) شهر تهران امروز (سه‌شنبه یکم مهرماه) به مناسبت پیروزی پهلوانان کشورمان در مسابقات جهانی کشتی فرنگی با عنوان «ایران بالا» رونمایی شد.

در این دیوارنگاه با رنگ‌های پرچم کشورمان؛ سبز، سفید و قرمز نوشته شده است: «ایران بالا، پرچم بالا، بالای بالا»

https://img9.irna.ir/d/r2/2025/09/23/3/172114066.jpg?ts=1758618340387

این اثر طرحی از خانه طراحان انقلاب اسلامی است که امیر الله‌ورن طراحی گرافیک و علی خلج طراحی نوشتار آن را برعهده داشتند و توسط سازمان هنری رسانه‌ای اوج نصب شده است.

