تصویر قهرمانان کشتی فرنگی بر دیوارنگاره میدان ولیعصر تهران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ طرح جدید دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) شهر تهران امروز (سهشنبه یکم مهرماه) به مناسبت پیروزی پهلوانان کشورمان در مسابقات جهانی کشتی فرنگی با عنوان «ایران بالا» رونمایی شد.
در این دیوارنگاه با رنگهای پرچم کشورمان؛ سبز، سفید و قرمز نوشته شده است: «ایران بالا، پرچم بالا، بالای بالا»
این اثر طرحی از خانه طراحان انقلاب اسلامی است که امیر اللهورن طراحی گرافیک و علی خلج طراحی نوشتار آن را برعهده داشتند و توسط سازمان هنری رسانهای اوج نصب شده است.
