به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «میگوئل آنجل موراتینوس» نماینده عالی اتحاد تمدنهای سازمان ملل (UNAOC) و فرستاده ویژه این سازمان برای مقابله با اسلامهراسی در سخنان خود در نشست سطح بالای سازمان همکاری اسلامی، در نیویورک به مناسبت بزرگداشت هزاروپانصدمین میلاد پیامبر اکرم، دربارۀ اهمیت مناسبت و پیام جهانی پیامبر، اظهار داشت: ما امروز نه تنها بهعنوان دیپلماتها و سیاستگذاران، بلکه بهعنوان پاسداران وظیفه اخلاقی، گرد هم آمدهایم تا پیام صلح، رحمت و عدالت پیامبر را به جهانیان منتقل کنیم. زندگی ایشان، گواهی بر مدارا، بخشش، همدلی، حکمت و کرامت انسانی است و آموزههای ایشان امروز همچون قطبنمای اخلاقی در مواجهه با خشونت و تفرقه اهمیت دارد.
این مقام سازمان ملل همچنین با اشاره به اسلامهراسی و چالشهای معاصر، ادامه داد: اسلامهراسی واقعیتی روزمره برای میلیونها مسلمان است و شامل آزار زنان محجبه، حمله به مساجد، توهین به قرآن و تبعیض قانونی میشود. این پدیده اصول بنیادین سازمان ملل را زیر سؤال میبرد و دفاع از آزادی دین و باور، نه برتری یک دین، بلکه حفاظت از حقوق انسانی و صلح است. مقابله با اسلامهراسی باید با دیگر مبارزهها علیه نفرت و تبعیض، همراستا و بخشی از تلاش جهانی علیه نژادپرستی و بیگانههراسی باشد.
وی با تأکید بر اهمیت نقش تمدنها و دیپلماسی بین فرهنگی خاطرنشان کرد: اتحاد تمدنهای سازمان ملل با هدف ترویج گفتوگو میان ادیان و فرهنگها، مقابله با کلیشههای مخرب و تقویت احترام متقابل ایجاد شده است. گرامیداشت زندگی پیامبر (ص) فرصتی برای تجدید تعهد به این مأموریت است و نشان میدهد که ایمان میتواند نیرویی برای آشتی و پیشرفت باشد.
نماینده عالی اتحاد تمدنهای سازمان ملل (UNAOC) و فرستاده ویژه این سازمان برای مقابله با اسلامهراسی با ترسیم چشمانداز صلح و همبستگی جهانی، افزود: هدف نهایی ایجاد جهانی است که در آن مسلمانان، یهودیان، مسیحیان، هندوها، بوداییها و سایر اقلیتها بدون ترس از تبعیض و خشونت زندگی کنند. این چشمانداز نه آرمانی، بلکه جوهر منشور سازمان ملل است و آموزه پیامبر در خطبه وداع، که تأکید بر برابری انسانها و اهمیت پرهیزگاری و عمل نیک دارد، همچنان راهنمای ماست. پاسداری از این ارزشها، میراث پیامبر رحمت را زنده نگه میدارد و به ساخت جهانی مملو از صلح و همبستگی برای نسلهای آینده کمک میکند.
