به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محفل درس اخلاق با حضور آیت الله علی‌اکبر رشاد، رئیس شورای سیاستگذاری حوزه علمیه تهران، در مجموعه حوزوی امام رضا(ع) برگزار شد.

آیت الله رشاد در آغاز سخنان خود، بر تمایز میان صوفیان و عرفای حقیقی تأکید کرد؛ تمایزی که به گفته وی، بزرگان حکمت و عرفان، به‌ویژه ملاصدرای شیرازی، به تفصیل در آثار خود به آن پرداخته‌اند.

رئیس شورای سیاستگذاری حوزه علمیه تهران خاطرنشان کرد: ملاصدرا با تلفیق قرآن، برهان و عرفان توانست حکمت متعالیه را به عنوان گوهری بی‌همتا به عالم معرفت عرضه کند.

وی در ادامه مسیر اخلاق اسلامی را برگرفته از سیره امام خمینی(ره) دانست و توضیح داد: ایشان عرفانی ناب را در آمیختگی با شریعت و بر پایه قرآن و عترت به نمایش گذاشتند.

آیت الله رشاد با اشاره به نقد جریان‌های صوفیانه، بیان داشت که با وجود ظاهر فریبنده، برخی از این گروه‌ها دچار انحراف در اندیشه و عمل شده و گاه از چارچوب شریعت فاصله گرفته‌اند.

وی در توضیح جایگاه ریاضت مشروع در اسلام افزود: همان‌طور که روزه سخت تابستان جسم را می‌آزارد اما روح را صیقل می‌دهد، ریاضت مشروع در تعالیم دینی منزلتی والا دارد.

رئیس شورای سیاستگذاری حوزه علمیه تهران در ادامه به برخی فرقه‌های صوفیه همچون «ملامتیه» اشاره کرد که با رفتارهای خلاف اخلاق، خود را در معرض سرزنش قرار می‌دادند؛ رویکردی که به گفته او با کرامت انسانی و اهداف شرع سازگار نیست.

آیت الله رشاد همچنین با استناد به قرآن کریم، رهبانیت افراطی را مورد انتقاد قرار داد و یادآور شد: آیات الهی اصولی ناب را برای سنجش هر مکتب و مسلکی ارائه کرده است.

وی افزود: روایات متعددی از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) در دست است که از ظهور فرقه‌های انحرافی در آینده خبر داده‌اند؛ از جمله فرمایش پیامبر(ص) درباره گروه‌هایی که خود را صوفی می‌نامند.

رئیس شورای سیاستگذاری حوزه علمیه تهران، تاریخ زندگی اهل‌بیت(ع) به‌ویژه امام علی(ع) را نیز شاهدی بر برخورد قاطع ایشان با مدعیان دروغین دانست و گفت: پس از اتمام حجت و هدایت‌های مکرر، برای حفظ کیان اسلام ناگزیر به مقابله با چنین جریان‌هایی بودند.

آیت الله رشاد نسبت به گسترش عرفان‌های نوظهور هشدار داد و برخی از پروژه‌های فکری جدید مانند «معنویت و عقلانیت» را فاقد بنیان‌های استوار معرفی کرد و تأکید کرد: نقدهای دقیق عالمان و اهل معرفت، ضعف این جریان‌ها را آشکار ساخته است.

