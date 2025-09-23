به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام «رضا حاجتی» مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان امروز سه‌شنبه، 1 مهر 1404 در گفت‌وگویی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اسلامی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه، دفاع مقدس جلوه‌ای عظیم از همبستگی ملی و ایثار و ایستادگی ملت ایران است، به شرارت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره کرد که همواره امنیت و هویت ملت‌ها را تهدید می‌کند و افزود: ملت بزرگ ایران در راستای تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، هوشمندانه و مصمم تا پای جان در برابر زیاده خواهی‌ها ایستاده است.

حجت‌الاسلام حاجتی تصریح کرد: شکست رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا، جانفشانی نیروهای مسلح و ایستادگی ملت ایران گواه این مدعا است.

وی همچنین با تاکید بر تبیین، نشر و تعمیق فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه اظهارکرد: برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس با محوریت تبیین جایگاه رفیع ولایت به عنوان محور هدایت الهی نظام اسلامی، بازنمایی قدرت دفاعی و هم‌افزایی راهبردی نیروهای مسلح و بسیج مردمی جهت ایجاد بازدارندگی در برابر تهدیدات خارجی و تحکیم امنیت پایدار ملی در کانون‌های مساجد استان برگزار می‌شود.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان با اشاره به برنامه‌های ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان گیلان در گرامیداشت هفته دفاع اظهارکرد: این برنامه‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان کانون‌های فرهنگی هنری در سطح مساجد برگزار می‌شود.

وی از برگزاری مراسم تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس همراه با روایت‌گری در سطح مساجد خبرداد و اضافه کرد: نشست‌های بصیرتی و هم اندیشی با موضوع نقش ایمان، همبستگی و وفاق ملی در دفاع مقدس در مساجد استان با حضور اعضای کانون‌ها اجرا می‌شود.

حجت‌الاسلام حاجتی ضرورت گرامیداشت یاد و نام شهیدان در جامعه را مورد اشاره قرار داد و اظهارکرد: برگزاری یادواره شهدا به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و معرفی شهدای گیلانی، عطرافشانی و گلباران مزار شهدا و تجدید پیمان اعضای کانون‌ها با شهدا، دیدار با خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران دفاع مقدس از جمله این برنامه‌ها است.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان از برگزاری مراسم‌های گرامیداشت شهید حسن نصرالله در برخی کانون‌های مساجد استان خبرداد و گفت: محافل انس با قرآن و اهدای ثواب آن به شهدای جنگ تحمیلی از دیگر برنامه‌ها در هفته دفاع مقدس است.

وی تصریح کرد: برگزاری راهپیمایی خانوادگی و مسابقات ورزشی با نام شهدای گیلانی، برگزاری مسابقه کتابخوانی با محوریت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نشر تصاویر و وصیت‌نامه های شهدا در فضای مجازی، توزیع بسته‌های معیشتی و مواساتی بین نیازمندان، بازخوانی وصیت‌نامه و خاطرات جنگ از زبان رزمندگان، جانبازان و ایثارگران، اجرای سرودهای مختلف در معابر، مساجد و مراسم‌ها از دیگر برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مدس در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان هستند.

---------------------

پایان پیام/۳۴۴