به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی تلویزیونی سه‌شنبه ۱ مهر ۱۴۰۴ خطاب به ملّت ایران گفتند: هدف دشمن، مختل‌کردن نظام بود که من در یک صحبت دیگری گفتم که اینها حتی برای بعد از جمهوری اسلامی نشسته بودند، نقشه کشیده بودند و فکر کرده بودند. می‌خواستند فتنه درست کنند، فتنه‌های خیابانی درست کنند، دسته‌جاتی را راه بیاندازند و ریشه‌ اسلام را در کشور بِکَنند. این هدف دشمن بود.

ایشان افزودند: این هدف در همان قدمهای اول شکست خورد. اما سرداران و اینها که بلافاصله تقریباً جایگزین شدند، کسانی را جایگزین آنها معین شدند و وضع و نظام و ترتیب و قاعده‌ نیروهای مسلح با همان استحکام و با روحیه‌ی بالاتر باقی ماند.

رهبر انقلاب با اشاره به حضور مردم گفتند: اما مردم مطلقاً تحت تأثیر آنچه که دشمن می‌خواست قرار نگرفتند. تظاهراتی به وجود آمد، خیابانها پر شد، اما علیه دشمن، نه علیه نظام اسلامی.

آیت‌الله خامنه‌ای با تمجید از اقدام به‌موقع مردم اضافه کردند: کار را مردم به جایی رساندند که دشمن، آن کسانی که در بیرون مرزها هستند، به عوامل خودشان گفتند بی‌عرضه‌ها، ما دیگر چه کار می‌توانستیم برای شماها بکنیم که نکردیم؟ زمینه‌ها را فراهم کردیم، بمباران کردیم، عده‌ای را ترور کردیم، کشتیم. چرا کاری نمی‌کنید؟

خبر تکمیلی بیانات رهبر انقلاب منتشر خواهد شد.

.......................

پایان پیام