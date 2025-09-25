زلنسکی در سخنرانی خود در سازمان ملل از عملکرد طالبان انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ولادیمر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در خلال سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، اشاره کوتاهی به وضعیت افغانستان کرد.

زلنسکی که در حال ایراد سخن درباره لزوم اجرای منشور سازمان ملل و قوانین حقوق بشری در سرتاسر جهان بود، در لابلای سخنان خود از عملکرد طالبان در افغانستان انتقاد کرد.

وی تصریح کرد طالبان در افغانستان برای بار دیگر این کشور را به دوران تاریک فرو برده است.

این نخستین مرتبه است که رئیس جمهور اوکراین درباره افغانستان اظهار نظر می‌کند.

پیش از این در همین نشست عمومی سازمان ملل، در غیاب نماینده افغانستان در این نشست، تنها رؤسای جمهور قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان درباره افغانستان و وضعیت این کشور سخن گفته بودند.

پس از گذشت چهار سال از تغییر حکومت در افغانستان و تسلط دوباره طالبان بر این کشور، دو ماه پیش روسیه به عنوان اولین کشور، حکومت طالبان را به رسمیت شناخت و از نظر سایر کشورها و سازمان ملل متحد این حکومت در افغانستان مشروعیت ندارد.

............

پایان پیام/