به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌ «اسماعیل تدینی» امروز شنبه، 5 مهر 1404 در گفت‌وگویی، اظهار داشت: یکی از این طرح‌های فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف، اجرای نیات موقوفات برای تامین کمک هزینه تحصیلی دانش‌آموزان کم‌برخوردار در قالب تهیه لوازم‌التحریر با عنوان طرح مهر تحصیلی است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان خاطرنشان کرد: با اجرای مهر تحصیلی در سال‌جاری، سه هزار و 631 بسته لوازم التحریر و وسایل کمک آموزشی تهیه شده و در اختیار دانش‌آموزان مناطق کم برخوردار قرار می‌گیرد.

وی اعلام کرد: برای تهیه بسته های مهر تحصیلی سال جاری، دو میلیارد و 849 میلیون تومان از محل درآمد موقوفات و بقاع متبرکه هزینه شده است.

حجت‌الاسلام‌ تدینی افزود: بسته های مهر تحصیلی با توجه به وجود موقوفات دارای نیات منطبق با کمک به تحصیلی دانش اموزان کم بضاعت در شهرستان های آستانه اشرفیه، صومعه سرا، رودسر، لنگرود، لاهیجان ، ماسال، بندرانزلی و شفت توزیع شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان همچنین گفت: این بسته های مهر تحصیلی از محل درآمد موقوفات سید جلال الدین اشرف و پوررجبعلی آستانه اشرفیه، صالح نویدی و گوراب زرمیخ صومعه سرا، بابا خالکیاسری رودسر و نذورات بقاع متبرکه شهرستان های یاد شده تهیه و در همان شهرستان ها توزیع شده است.

وی اظهار کرد: توزیع بسته های مهر تحصیلی در شهرستان های مجری طرح به همت مراکز افق بقاع متبرکه، دفاتر ائمه جمعه، ادارات آموزش و پرورش، نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی انجام شده است.

حجت‌الاسلام‌ تدینی با بیان اینکه سازمان اوقاف امانت دار موقوفات و اجرا کننده نیات موقوفات طبق نظر واقف است، گفت: مستاجرین و بهره برداران از موقوفات با ادای حقوق موقوفات به صوت غیر مستقیم به رفع فقر و محرومیت در جامعه کمک می کنند.

