به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفت سیدحسن نصرالله و سایر شهدا تا پایان راه با ما خواهند بود تا از لبنان محافظت و فتنه‌ها را از این کشور دور کنیم.

به گزارش النشره، نبیه بری در پیامی به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله، تاکید کرد نصرالله و سایر شهیدان با شهادت خود موجب شدند ما متحدتر و امیدوارتر باشیم و به خاک و میهن و هویت خود و به انسانیت و حقیقت و آزادی و فلسطین، بیشتر عشق بورزیم.

نبیه بری این جملات نصرالله را یادآوری کرد که ایستادن در برابر باطل اگر منجر به شهادت شود، همه نقاب‌ها را بر خواهد داشت به همین علت پیروزی به دست آمده، حسینی خواهد بود.

بری تاکید کرد، نصرالله در زندگی و در شهادت شخصیتی والامرتبه و در سخن گفتن راستگوترین و در مواضعش صریح‌ترین و در فداکاری و وفاداری سربلندترین بود. او دو دستاورد بزرگ یعنی پیروزی و شهادت داشت و با شهادتش نقاب‌ها را از چهره‌ها برداشت و موجب شد قلم‌ها از نوشتن بازبمانند.

رئیس پارلمان لبنان افزود، ما با نصرالله و با همه شهدا هستیم که پایانی ندارند بلکه آغاز هستند. شما برای حفظ لبنان و مقابله با فتنه و پاسداری از کرامت انسان و حفظ صلح داخلی در کنار ما خواهید بود و این بهترین نوع مبارزه با شر مطلق یعنی اسرائیل است.

...............

پایان پیام/ ۲۱۸

