به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جنگندههای ارتش اسرائیل بار دیگر اقدام به پخش منشورات تحریکآمیز در جنوب لبنان کردند.
این اقدام در اطراف یک کارخانه سنگ و بتن در منطقه مرزی الضهیره واقع در جنوب لبنان صورت گرفت و دومین بار در ماه جاری است که ارتش اسرائیل دست به چنین اقدامی میزند. پیشتر در نهم سپتامبر، یک واحد نظامی اسرائیلی به منطقه «الخانوق» در حاشیه شهرک عیترون نفوذ کرده بود و ضمن مینگذاری، اتاق باقیمانده از منزلی را که در حمله قبلی تخریب شده بود، منفجر کرد. در آن عملیات نیز سربازان اسرائیلی منشورات تحریکآمیزی در محل برجای گذاشتند.
.................................
پایان پیام/ 167
نظر شما