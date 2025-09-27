به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سیدعبدالملک الحوثی دبیرکل جنبش انصارالله یمن، تأکید کرد که سلاحهای حزبالله لبنان و گروههای مقاومت در غزه، مانعی جدی در برابر طرحهای اسرائیل برای اشغال منطقه هستند. داشتن سلاح نباید در میان امت اسلامی به مسئلهای بحثبرانگیز تبدیل شود تا برخی حکومتهای عربی تحت فشار آمریکا و اسرائیل برای خلع سلاح مقاومت عمل کنند.
الحوثی در سخنانی به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و هاشم صفیالدین افزود: امروز موضوع خلع سلاح نه تنها در لبنان و فلسطین، بلکه حتی درباره ایران و توان موشکی این کشور نیز مطرح میشود؛ این چیزی جز خواسته اسرائیل و آمریکا نیست. تلاش دشمنان طبیعی است، چراکه هدفشان از میان برداشتن هر مانعی در برابر سلطهطلبیشان است.
وی خاطرنشان کرد: حزبالله تنها نیست و تنها رها نخواهد شد؛ بخشی از یک محور بزرگ است. همه میدانند ارتش لبنان به تنهایی توان دفاع در برابر اسرائیل را ندارد، بنابراین باید به حزبالله کمک و از آن حمایت کرد، نه اینکه با توطئه و تبعیت از دیکتههای دشمن به آن خنجر از پشت زد.
دبیرکل جنبش انصارالله یمن یادآور شد: اگر کشورهای عربی از پیروزی حزبالله در جنگ ۲۰۰۶ حمایت میکردند و به جای توطئه، در کنار مقاومت میایستادند، شرایط منطقه امروز به نفع امت اسلامی تغییر میکرد. این پیروزی برای بیش از ۱۸ سال امنیت و ثبات را به لبنان آورد، در حالی که ارتشهای عربی نتوانستند چنین نتیجهای به دست آورند.
الحوثی همچنین از نقش برجسته شهید حسن نصرالله تمجید کرد و گفت که او توانست مفهوم شکست را در ذهن صهیونیستها نهادینه کند و روایت شکستناپذیری اسرائیل را در هم بشکند.
او در بخش دیگری از سخنانش، حضور بنیامین نتانیاهو در سازمان ملل را مایه شرمساری دانست و گفت: چگونه ممکن است نهادی جهانی به جنایتکاری شناختهشده اجازه دهد در صحن آن سخنرانی کند؟
الحوثی در پایان از امت اسلامی خواست با تمام توان — از پشتیبانی رسانهای و سیاسی تا کمک مالی — از مقاومت فلسطین حمایت کنند و تأکید کرد: راه درست، همبستگی با جبهههایی است که در برابر تجاوز اسرائیل ایستادهاند.
