مسلمان شدن غیر مسلمانان به هنگام تشکیل حکومت جهانی امام زمان(ع)

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: یکی از اخبار غیبی که خداوند در قرآن کریم به آن خبر داده است، آن‌هم در زمانی که هنوز ساکنان محدوده‌ی شبه جزیره عربستان نیز دین اسلام را نپذیرفته بودند، خبر از خاتمیت این دین و گسترش آن به تمام سرزمین‌ها در آینده بود، و این‌که این دین پرشمارترین هواداران را خواهد داشت:

«هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَی‌ وَ دِینِ الْحَقِّ لِیظْهِرَهُ عَلی الدِّینِ کلِّهِ وَ لَوْ کرِهَ الْمُشْرِکونَ»؛ [۱] او است که پیامبرش را با رهنمود و دین راستین فرستاد تا آن‌را بر همه‌ی دین‌ها برتری دهد، اگرچه مشرکان نپسندند.

و در گذر زمان نیز مشاهده کردیم که تناسب جمعیتی به صورت مستمر به نفع مسلمانان در حال تغییر است تا جایی که حتی غیر مسلمانان پیش‌بینی کرده‌اند که تا دو سه دهه آینده، دین اسلام برترین دین خواهد شد.

با توجه به این واقعیتی که با چشمان خود مشاهده می‌کنیم و با توجه به وعده‌ی خداوند به آمدن منجی، اوضاع در آینده و به تدریج به گونه‌ای خواهد شد که هواداران و منتظران حضرت مهدی(عج) افزایش یافته و بعد از ظهور به اکثریت تبدیل خواهند شد و زمینه‌ی حکومت جهانی واحد فراهم خواهد شد.

در همین راستا در روایات از رسول خدا(ص) و ائمه(ع) چنین آمده است:

پیامبر(ص) : «بر صفحه روی زمین هیچ خانه‌ای باقی نمی‌ماند نه خانه‌هایی که از سنگ و گل ساخته شده و نه خیمه‌هایی که از کرک و مو بافته‌اند، مگر این‌که خداوند نام اسلام را در آن وارد می‌کند».[۲] امام باقر(ع) : «در آن‌روز هیچ‌کس در روی زمین نخواهد بود، مگر این‌که اقرار به حقانیت حضرت محمد(ص) می‌کند».[۳] امام صادق‌(ع) : «به خدا سوگند آنچه در این آیه وعده داده شده هنوز رخ ننموده است و تنها زمانی تحقق می‌پذیرد که قائم(عج) خروج کند و در آن هنگام کسی که خدا را انکار نماید در تمام جهان باقی نخواهد ماند. [۴]

[۱] . توبه، ۳۳.

[۲] . طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۳۸، مقدمه، بلاغی، محمد جواد، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ ش.

[۳] . همان؛ شیخ حر عاملی، اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج ۵، ص ۱۴۵، بیروت، اعلمی، چاپ اول، ۱۴۲۵ ق.

[۴] . مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۲۴، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ ق.