خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: قرآن کریم بارها به ضرورت رعایت حقوق خویشاوندان اشاره کرده و گسستن پیوند خویشاوندی را به‌شدت نکوهش نموده است. در سوره نساء، خداوند متعال می‌فرماید: «وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ» (نساء/۱).



مفسران معتقدند این آیه شریفه نشان می‌دهد که صله‌رحم در کنار تقوا و یاد خدا قرار گرفته و جایگاهی بنیادین در سبک زندگی اسلامی دارد. بر همین اساس، پیامبر اکرم(ص) نیز می‌فرمایند:امام صادق(ع) فرمودند: «صِلَةُ الرَّحِمِ تُهَوِّنُ الْحِسَابَ وَ تُنْمِی الْمَالَ وَ تُنْسِئُ فِی الْأَجَلِ وَ تُحِبُّ فِی الْأَهْلِ»

صله‌رحم حساب قیامت را آسان می‌کند، مال را زیاد می‌گرداند، عمر را طولانی می‌کند و محبت در خانواده را می‌افزاید. (1)



کارشناسان دینی معتقدند که این دستور الهی نه تنها به تقویت پیوندهای عاطفی در خانواده کمک می‌کند، بلکه آثار اجتماعی گسترده‌ای مانند کاهش آسیب‌های روانی، افزایش اعتماد اجتماعی و استحکام جامعه را نیز در پی دارد. در دنیای امروز که سبک زندگی ماشینی موجب سردی روابط خانوادگی شده است، اهمیت این آموزه دوچندان احساس می‌شود.



در روایتی تاریخی آمده است که مردی نزد امام صادق(ع) از تنگی رزق و مشکلات مالی شکایت کرد. امام(ع) در پاسخ به او فرمودند: «با خویشاوندانت ارتباط برقرار کن و از آنان دلجویی کن؛ زیرا صله‌رحم موجب وسعت روزی و رفع گرفتاری‌هاست.» آن مرد پس از عمل به این توصیه، به‌زودی شاهد گشایش در زندگی خود شد.

این روایت نشان می‌دهد که صله‌رحم نه فقط یک وظیفه اخلاقی، بلکه عاملی مؤثر برای افزایش برکت زندگی و رفع مشکلات معیشتی است.



بر اساس تعالیم اسلامی، صله‌رحم می‌تواند بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نظیر تنهایی، بی‌اعتمادی و فروپاشی خانواده‌ها را کاهش دهد. این اصل قرآنی و روایی، امروز نیز نسخه‌ای کارآمد برای بازسازی روابط انسانی در جامعه مدرن به شمار می‌رود.

1.(الکافی، ج ۲، ص ۱۵۰)