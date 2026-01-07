به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت پخش عمومی اسرائیل، اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل، به وزرای کابینه خود اطلاع داده است که دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، چراغ سبز لازم را برای انجام حمله نظامی به لبنان به اسرائیل داده است؛ اقدامی که به گفته نتانیاهو، بهدلیل امتناع حزبالله از تحویل سلاحهای خود مطرح شده است.
به گفته این هیئت، نتانیاهو تأکید کرده که اسرائیل از حمایت واشنگتن برای اقدام نظامی علیه لبنان برخوردار است، در صورتی که حزبالله همچنان از اجرای درخواستها برای خلع سلاح سر باز زند.
در همین حال، طرف آمریکایی تاکنون درباره گزارش هیئت پخش اسرائیل یا اظهارات ادعاشده از سوی مقامات اسرائیلی، واکنشی نشان نداده است.
حملات اسرائیل به جنوب لبنان
همزمان با این گزارش، ارتش اسرائیل دیروز چهارشنبه یک دستگاه بلدوزر را در جنوب لبنان هدف قرار داد و همچنین یک ساختمان مسکونی را منفجر کرد؛ اقدامی که نقضی جدید نسبت به توافق آتشبسِ بهدستآمده در نوامبر ۲۰۲۴ به شمار میرود.
این تنش نظامی در حالی صورت گرفت که پهپادهای اسرائیلی بهطور گسترده و در ارتفاع پایین بر فراز بیروت و ضاحیه جنوبی آن به پرواز درآمدند.
طبق گزارش خبرگزاری ملی لبنان، یک پهپاد اسرائیلی یک بلدوزر را در اطراف محله ابواللبن در شهرک عیتاالشعب در منطقه بنتجبیل هدف قرار داده است.
این خبرگزاری همچنین افزود که نیروهای اسرائیلی ساختمانی سهطبقه را در منطقه بابالثنیه در غرب شهر الخیام منفجر کردهاند، بدون آنکه جزئیات بیشتری درباره نحوه انفجار ارائه شود.
همزمان، جنگندههای اسرائیلی بر فراز ارتفاعات و روستاهای جنوبی لبنان تا نزدیکی صیدا پروازهایی در ارتفاع متوسط و پایین انجام دادند و پهپادها نیز بر فراز منطقه النبطیه به پرواز درآمدند.
طرح نظامی گسترده
هیئت پخش اسرائیل پیشتر در اواخر ماه دسامبر اعلام کرده بود که ارتش اسرائیل طرحی نظامی جامع را برای حمله به اهداف وابسته به حزبالله تدوین کرده است، در صورتی که دولت لبنان و ارتش این کشور در اجرای تصمیم مربوط به خلع سلاح حزبالله ناکام بمانند.
به گفته این هیئت، یک منبع بلندپایه امنیتی اعلام کرده بود که دولت آمریکا در جریان قرار گرفته که اسرائیل در صورت لزوم، حتی به قیمت آغاز جنگی گسترده نیز از اقدام علیه حزبالله عقبنشینی نخواهد کرد؛ موضوعی که میتواند به از سرگیری درگیریها در مرز لبنان و اسرائیل بینجامد.
پیش از این، دولت لبنان در ماه آگوست سال گذشته طرحی را به تصویب رسانده بود که بر اساس آن، تمامی سلاحها – از جمله سلاحهای حزبالله – باید در اختیار دولت قرار گیرد؛ طرحی که ارتش لبنان نیز در سپتامبر از آن استقبال کرد.
در مقابل، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزبالله، قاطعانه با خلع سلاح این جنبش مخالفت کرد و تأکید نمود که چنین اقدامی لبنان را در برابر تهدیدهای اسرائیل تضعیف خواهد کرد. او همچنین خواستار عقبنشینی کامل ارتش اسرائیل از مناطق اشغالی لبنان شد.
در هفتههای اخیر نیز رسانههای اسرائیلی گزارش دادهاند که ارتش این رژیم آماده اجرای کامل طرحهای خود برای حمله به مواضع حزبالله است، در صورتی که دولت لبنان همچنان از اجرای تعهدات خود در زمینه خلع سلاح این گروه خودداری کند.
اسرائیل همچنان در حال نقض توافق آتشبس نوامبر سال ۲۰۲۴ میلادی است و به حملات هوایی تقریباً روزانه به خاک لبنان ادامه میدهد. همچنین این رژیم کماکان پنج تپه را در جنوب لبنان – که در جریان جنگ اخیر تصرف کرده – در اشغال خود نگه داشته است، افزون بر مناطقی که سالهاست تحت اشغال آن قرار دارد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما