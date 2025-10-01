به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله رشاد، رئیس شورای حوزه علمیه استان تهران، در درس اخلاق که در مجموعه حوزوی امام رضا(ع) برگزار شد، ضمن تبریک میلاد امام حسن عسکری(ع) به محضر حضرت ولی‌عصر(عج) و شیعیان، بر ضرورت شناخت و تبیین جایگاه معصومان(ع) به‌عنوان مجاری فیض الهی تأکید کرد.

وی در ادامه با انتقاد از گسترش «معنویت‌های نوظهور» در جهان امروز گفت: این جریان‌ها را باید «معنویت‌واره» نامید، زیرا حقیقت معنویت در آنها وجود ندارد و چیزی جز شبه‌معنویت نیست.

آیت الله رشاد تصریح کرد: این فرقه‌ها که شمار آن‌ها به ده‌ها هزار می‌رسد، نظام فکری منسجم ندارند، سخنانشان مبهم و فاقد منطق روشن است و بر ذوقیات فردی و مفاهیمی چون «انرژی مثبت و منفی» تکیه می‌کنند؛ در حالی که مکاتب فلسفی اسلامی همچون حکمت متعالیه صدرایی، اشراق و مشّاء با وجود عمق و استحکام، قابل نقد و بررسی‌اند.

رئیس شورای حوزه علمیه استان تهران با اشاره به برخی مکاتب همچون بودیسم افزود: هرچند همه تعالیم آنها باطل نیست، اما محور اصلی آموزه‌هایشان «بودا شدن» در چارچوب تناسخ و باززایی است، در حالی که در مسائل بنیادین هستی‌شناختی مانند خدا سکوت کرده‌اند.

وی تأکید کرد: معنویت‌واره‌های نوپدید حتی چنین ساختار کهنی هم ندارند، آثار مکتوب اندکی دارند و بیشتر بر ادبیات شفاهی و ادعاهای شخصی تکیه می‌کنند و در فضای بی‌قاعده مجازی به‌سرعت گسترش می‌یابند.

آیت الله رشاد نقد این جریانات را ضروری دانست و گفت: باید پرسید مبدأ این ادعاها چیست و آیا نمونه‌ای عینی از رهروان کامل این مسیر وجود دارد؟ در اسلام، هرگاه از معنویت سخن می‌رود، نمونه‌های عینی مانند امیرالمؤمنین(ع) پیش روی ما هستند که خود حجت صدق دعوت خویش‌اند.

رئیس شورای حوزه علمیه استان تهران منشأ این جریان‌ها را در دو عامل منشأ توطئه‌آمیز و منشأ مثبت دانست و بیان کرد: منشأ توطئه‌آمیز از سوی قدرت‌های استکباری برای مقابله با دین، به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی و با هدف انحراف جوانان از سرچشمه زلال وحی طراحی‌شده است.

وی ادامه داد: منشأ مثبت عطش فطری بشر برای معنویت در برابر تاریکی زندگی مادی است، که به دلیل کم‌کاری اهل معرفت، او را به سمت سراب‌های معنویت‌واره سوق داده است.

آیت الله رشاد خطاب به جوانان حقیقت‌جو مطالعه رساله «معنای بی‌معنا» را توصیه کرد و افزود: معنویتی که خدا، معاد و ملکوت را نادیده می‌گیرد، در حقیقت «معنویتِ بی‌معنویت» است.

استاد حوزه علمیه در پایان اظهار داشت: ما حوزویان در این عرصه کم‌کاری کرده‌ایم. تجربه نشان داده است که حتی بیان ساده‌ای از سَریان عشق و محبت الهی – برگرفته از وحی و عترت – در مجامع بین‌المللی دل‌ها را می‌رباید. این امر نشان می‌دهد جهان تشنه معارف ناب اسلامی است و باید با همتی بلند، دریای بیکران معارف اهل‌بیت(ع) را به جان‌های تشنه رساند.



