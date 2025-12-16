درخواست کشورهای منطقه از طالبان و پاکستان برای بازگشت به مذاکره

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای درباره نشست تهران اعلام کرد که کشورهای همسایه کشور افغانستان به‌ همراه کشور روسیه، خواستار بازگشت حکومت سرپرست افغانستان و کشور پاکستان به میز مذاکره برای حل اختلافات از مسیر دیپلماتیک شدند.

در این بیانیه آمده است که کشورهای شرکت‌کننده از تلاش‌ها برای کاهش تنش میان حکومت سرپرست افغانستان و کشور پاکستان حمایت کرده و آمادگی خود را برای کمک به تقویت این روند اعلام کرده‌اند.

وزارت خارجه ایران همچنین اعلام کرد که کشورهای منطقه تأکید کرده‌اند در صورت درخواست حاکمان کابل پایتخت افغانستان، آماده همکاری برای تقویت ثبات و امنیت در کشور افغانستان هستند.

