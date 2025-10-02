کشورهای اسلامی حتی جرات نام بردن از اسرائیل را ندارند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین محمد امین شهیدی، چهره شناخته‌شده و رئیس امت واحدہ پاکستان، گفت که حمله اسرائیل به قطر یک تجاوز به امنیت یک کشور مستقل است و در پاسخ به آن، خود قطر و کشورهای اسلامی دیگر باید قطعاً واکنش سخت و قاطعی نشان می‌دادند.

وی افزود: بیانیه‌ای که در جمع کشورهای اسلامی صادر شد تا این حد ذلت‌بار، شکست‌خورده، سرشار از ترس و در پی تأثیرپذیری از سیاست‌های آمریکاست که هنگام محکوم کردن حمله هم این کشورها جرات نکردند نام اسرائیل را مستقیماً بیاورند و اعلام کنند که اسرائیل مرتکب اشتباه شده است.

شهیدی خاطرنشان کرد: با این نوع بیانیه‌های محکوم‌کننده که حتی حاضر به نام بردن اسرائیل نیستند، نه تنها آسیبی به اسرائیل وارد نمی‌شود، بلکه جرات بیشتری هم به آن می‌دهد؛ زیرا نشان می‌دهد کشورهای مسلمان و رهبرانشان تا چه حد در حال از دست دادن غیرت‌ هستند و هرچقدر بیشتر مورد حمله قرار گیرند، باز هم آماده‌اند بیشتر تحمل کنند.

روحانی برجسته پاکستانی ادامه داد: کشوری که پس از حمله اسرائیل به قطر حاضر نیست در بیانیه‌ای محکوم‌کننده از اسرائیل نام ببرد، کشوری که با وجود کشته و زخمی شدن بیش از دویست هزار نفر حاضر نیست هیچ گام عملی علیه اسرائیل بردارد، کشوری که به جای اسرائیل علیه یمن گام برمی‌دارد، علیه حوثی‌ها گام برمی‌دارد، کشوری که تمام انرژی خود را صرف هدف قرار دادن و خلع سلاح نیروهای حزب‌الله به جای پایان دادن به نقش اسرائیل در لبنان می‌کند، نمی‌توانیم از این کشور انتظار داشته باشیم که با پاکستان توافق‌نامه‌ای امضا کند تا در نتیجه این توافق، هر دو بتوانند هر گامی علیه منافع اسرائیل بردارند.

