دستورات اسلام برای «بیمار نشدن»

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: دستور «کُلُوا وَ اشرَبُوا و لَاتُسرِفُوا» (۱)؛ (بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید) گرچه بسیار ساده به نظر می رسد، اما امروز ثابت شده است که یکی از مهمترین دستورات بهداشتی همین است؛ زیرا تحقیقات دانشمندان به این نتیجه رسیده که سرچشمه بسیاری از بیماریها، غذاهای اضافی است که به صورت جذب نشده در بدن انسان باقی می ماند، این مواد اضافی هم بار سنگینی است برای قلب و سایر دستگاه های بدن و هم منبع آماده ای است برای انواع عفونتها و بیماریها.

لذا برای درمان بسیاری از بیماریها، نخستین گام همین است که این مواد مزاحم که در حقیقت زباله های تن انسان هستند، سوخته شوند و پاکسازی جسم عملی گردد. عامل اصلی تشکیل این مواد مزاحم، اسراف و زیاده روی در تغذیه و به اصطلاح پرخوری است و راهی جز رعایت اعتدال در غذا نیست، مخصوصاً در عصر و زمان ما که بیماری های گوناگونی مانند بیماری قند، چربی خون، تصلّب شرائین، نارسائی های کبد و انواع سکته ها فراوان شده است افراط در تغذیه با توجه به عدم تحرک جسمانیِ کافی، یکی از عوامل اصلی محسوب می شود و برای از بین بردن این گونه بیماریها، راهی جز حرکت کافی و میانه روی در تغذیه نیست.



مفسّر بزرگ، مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان» مطلب جالبی نقل می کند که: «هارون الرشید طبیبی مسیحی داشت، که مهارت او در طب معروف بود، روزی این طبیب به یکی از دانشمندان اسلامی(۲) گفت: من در کتاب آسمانی شما چیزی از طب نمی یابم، در حالی که دانش مفید بر دو گونه است: علم ادیان، علم ابدان(و شما فقط علم ادیان را دارا هستید) او در پاسخش چنین گفت: خداوند همه دستورات طبی را در نصف آیه از کتاب خویش آورده است: «کُلُوا وَ اشرَبُوا وَ لَاتُسرِفُوا» و پیامبر ما نیز طب را در این دستور خویش خلاصه کرده است: «اَلْمِعْدَةُ بَیتُ الأَدوَاءِ وَ الحَمیةُ رَأسُ کُلِّ دَوَاءٍ وَ اَعطِ کُلَّ بَدَنِ مَا عَوَّدتَهُ»؛ (معده، خانه همه بیماریها است و امساک و پرهیز، سرآمد همه داروها است و آنچه بدنت را به آن عادت داده ای [از عادات صحیح و مناسب] آن را از او دریغ مدار).

طبیب مسیحی هنگامی که این سخن را شنید گفت: «ما ترک کتابکم و لانبیّکم لجالینوس طبّا»؛ (قرآنِ شما و پیامبرتان برای جالینوس [طبیب معروف] طبّی باقی نگذارده است).(۳) کسانی که این دستور را ساده می انگارند، خوب است در زندگی خود آن را بیازمایند تا به اهمیت و عمق آن آشنا شوند و معجزه رعایت این دستور را در سلامت جسم و تن خود ببیند. (۴)

پی نوشت ها: