از سوی مرکز آموزش زبان و آموزش‌های تخصصی بین‌الملل حوزه‌های علمیه؛

دوره آموزشی »مهارت‌ تقریرنویسی به زبان عربی« برگزار می‌شود

۱۲ مهر ۱۴۰۴ - ۰۸:۲۶
کد خبر: 1734589
به همت مرکز آموزش زبان و آموزش‌های تخصصی بین‌الملل حوزه‌های علمیه، دوره آموزشی «مهارت‌ تقریرنویسی به زبان عربی» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت مرکز آموزش زبان و آموزش‌های تخصصی بین‌الملل حوزه‌های علمیه، دوره آموزشی «مهارت‌ تقریرنویسی به زبان عربی» برگزار می‌شود.

این دوره ویژه‌ی برادران طلاب‌ زبان‌دان است و ضرورت تقریرنویسی، مبانی، اصول و انواع تقریرنویسی، آسیب‏های تقریرنویسی و کارگاه عملی، برخی سرفصل‌های آن می‌باشد.

داشتن پرونده تحصیلی در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، تسلط به مکالمهٔ زبان عربی در حد متوسط و امکان شرکت در کلاس‌های حضوری در شهر قم، از شرایط ثبت‌نام این دوره است.

توجه به یک سنت حوزوی دیرپا، رایگان بودن دوره و بهره‌مندی از کارگاه‌های عملی از مزایای برگزاری دوره آموزشی «مهارت‌ تقریرنویسی به زبان عربی» عنوان شده است.

این دوره در شهر قم، بلوار امین، مدرسه علمیه معصومیه برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان تا ۲۰ مهر ۱۴۰۴ برای ثبت نام فرصت دارند.

علاقه‌مندان جهت ثبت نام، لازم است مشخصات خود (شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی، شمارهٔ پرونده در مرکز مدیریت و تلفن همراه) را از طریق آیدی @sabtenam2025 در «پیام‌رسان ایتا» ارسال کنند.

