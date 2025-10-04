به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت مرکز آموزش زبان و آموزشهای تخصصی بینالملل حوزههای علمیه، دوره آموزشی «مهارت تقریرنویسی به زبان عربی» برگزار میشود.
این دوره ویژهی برادران طلاب زباندان است و ضرورت تقریرنویسی، مبانی، اصول و انواع تقریرنویسی، آسیبهای تقریرنویسی و کارگاه عملی، برخی سرفصلهای آن میباشد.
داشتن پرونده تحصیلی در مرکز مدیریت حوزههای علمیه، تسلط به مکالمهٔ زبان عربی در حد متوسط و امکان شرکت در کلاسهای حضوری در شهر قم، از شرایط ثبتنام این دوره است.
توجه به یک سنت حوزوی دیرپا، رایگان بودن دوره و بهرهمندی از کارگاههای عملی از مزایای برگزاری دوره آموزشی «مهارت تقریرنویسی به زبان عربی» عنوان شده است.
این دوره در شهر قم، بلوار امین، مدرسه علمیه معصومیه برگزار خواهد شد و علاقهمندان تا ۲۰ مهر ۱۴۰۴ برای ثبت نام فرصت دارند.
علاقهمندان جهت ثبت نام، لازم است مشخصات خود (شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی، شمارهٔ پرونده در مرکز مدیریت و تلفن همراه) را از طریق آیدی @sabtenam2025 در «پیامرسان ایتا» ارسال کنند.
