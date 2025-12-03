به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز آموزشهای کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی با همکاری پژوهشکده الذریة النبویة، نشست حضوری «آشنایی با نسبشناسی» را در قم برگزار میکند.
این نشست علمی با حضور خواهران و برادران علاقهمند، روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ همزمان با میلاد حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در قم برگزار خواهد شد.
مدرس نشست
مدرس این کارگاه، دکتر محسن دلیر است که به آموزش مباحث مرتبط با نسبشناسی خواهد پرداخت.
پس از برگزاری این کارگاه، دانشپژوهان علاقهمند برای شرکت در دورههای مهارتی ـ تخصصی دعوت خواهند شد.
ثبتنام
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام به سایت مرکز آموزشهای کاربردی مراجعه کنند:
el.balagh.ir/course/267
