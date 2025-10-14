مرکز اسلامی قطر در کامبوج دورۀ آموزش زبان عربی برگزار کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز فرهنگی اسلامی قطر در کشور کامبوج، با همکاری آکادمی عربی اسلامی این کشور، دوره آموزش زبان عربی برای افراد غیر عرب را را آغاز کرد. در این دوره حدود ۶۰ دانشجوی دختر و پسر شرکت دارند و تمرکز آموزش بر تقویت مهارت‌های گفتاری و مکالمه‌ای زبان عربی است.

براساس گزارش خبرگزاری محلی قطر، دوره تقریباً به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت و در طول این مدت معلمان با استفاده از برنامه‌های پیشرفته مرکز، علاوه بر آموزش مکالمه، توان علمی و تحصیلی دانشجویان را نیز تقویت خواهند کرد.

گفتنی است در کشور کامبوج، واقع جنوب شرق آسیا، حدود نیم میلیون مسلمان اقامت دارند و این اقدام می‌تواند در راستای پاسخ به نیازهای آموزشی و فرهنگی جامعه مسلمانان سرزمین معابد شگفت‌انگیز باشد.

