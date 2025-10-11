به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خطبه ۲۴ نهج‌البلاغه گزیده‌ای از یک خطبه امام علی(ع) در شهر کوفه است که قبل از جمع‌آوری نهج‌البلاغه توسط سید رضی، در کتاب «وقعه الصفین» نقل شده است. در کتاب «تمام نهج‌البلاغه» نیز این خطبه به صورت کامل نقل شده است. سید رضی، مکان این خطبه را شهر کوفه معرفی کرده و به نظر می‌رسد این سخنان قبل از نبرد صفین بیان شده باشد.

در این سخنان آمده است:

«وَ لَعَمْرِی مَا عَلَیَّ مِنْ قِتَالِ مَنْ خَالَفَ الْحَقَّ وَ خَابَطَ الْغَیَّ مِنْ إِدْهَانٍ وَ لَا إِیهَانٍ، فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ وَ فِرُّوا إِلَی اللَّهِ مِنَ اللَّهِ، وَ امْضُوا فِی الَّذِی نَهَجَهُ لَکُمْ وَ قُومُوا بِمَا عَصَبَهُ بِکُمْ، فَعَلِیٌّ ضَامِنٌ لِفَلْجِکُمْ آجِلًا إِنْ لَمْ تُمْنَحُوهُ عَاجِلًا. به جان خودم سوگند، در نبرد با کسی که مخالفت حق کند و طریق گمراهی سپرد، نه مداهنه می‌کنم و نه سستی. ای بندگان خدا، از خدای بترسید و از خشم خدا، در پناه رحمت خدا بگریزید. و آن راه روشنی را که در پیش پای شما گشاده، بسپرید و به آنچه شما را بدان مکلف ساخته، قیام کنید که علی ضامن پیروزی شماست در آن جهان، هر چند، در این جهان پیروزی حاصل نکنید».

بخش نخست این سخنان، نشانگر قاطعیت امام(ع) در مبارزه با مخالفان حق است. نبردی که در آن قطعا حکمت و تدبیر وجود دارد که این روش نبرد توسط هر فرد عاقلی است، اما حتما مداهنه و سستی وجود ندارد.

تناسب میان «تدبیر و مداهنه» نیز از نکاتی است که باید در هر نبردی به آن توجه داشت. به بیان دیگر در نبرد با دشمنان نباید آن چنان سستی کرد که دشمن تصور کند که امکان مقاومت وجود ندارد و در حملات خود جرئت بیشتری بیابد و نه آن چنان بی‌مهابا و بدون تدبیر حمله کرد که لشکر را در خطر شکست و انهدام قرار داد.

در بخش نخست، حضرت نبرد خود را با دو گروه مشخص کرده است: «خالَفَ الحقَّ؛ حق‌شناسان مخالف حق» و «خابَطَ الغیَّ، نادانان گمراه‌شده توسط مخالفان حق». گروه اول کسانی هستند که می‌دانند حق با کیست، اما منافع خود را در مقابله با صاحبان حق می‌دانند و گروه دوم کسانی هستند که توان تشخیص حق را نداشته و به مقابله به چیزی پرداخته‌اند که شناخت دقیقی نسبت به آن ندارند. روشن است که نبرد با گروه اول، نیازمند ابزارهای مختلف اطلاعاتی و نظامی و نبرد با گروه دوم نیازمند آگاهی‌سازی و تبلیغات رسانه‌ای است، اما نبرد با این دو گروه، زمانی شکلی یکسان پیدا می‌کند که گروه اول، افرادی از گروه دوم را جذب و سازماندهی کنند تا در نبرد از آنان استفاده کنند.

در بخش دوم این خطبه نیز حضرت، با اشاره به لزوم تقوای الهی و تاکید بر مسیرهایی که خداوند برای هر شخص تعیین کرده و وظایفی که بر عهده هر فرد نهاده است، «اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَاللَّهِ وَ فِرُّوا إِلَی اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَ امْضُوا فِی الَّذِی نَهَجَهُ لَکُمْ وَ قُومُوا بِمَا عَصَبَهُ بِکُمْ» پیروزی را برای کسانی که به این دو نکته یعنی «تقوا و مقاومت» تکیه دارند تضمین می‌کند. «فَعَلِیٌّ ضَامِنٌ» ولو آنکه این پیروزی در زمانی نزدیک واقع نشده و در آینده به دست بیاید «لِفَلْجِکُمْ آجِلًا إِنْ لَمْ تُمْنَحُوهُ عَاجِلًا». به بیانی دیگر حضرت این پیروزی را تضمین کرده‌اند ولو آنکه تقدیر الهی و تلاش‌های انقلابی، زمان آن را به صورت «خیلی دور یا خیلی نزدیک» تبدیل کند.

