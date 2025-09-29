به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خطبه ۲۲ نهجالبلاغه، بخشی از مجموعه خطبههای امام علی(ع) در ماجراهای قبل از جنگ جمل است. این سخنان هم در منابع شیعی مانند کتاب «فروع کافی» شیخ کلینی و هم در کتاب «الاستیعاب» تالیف «ابن عبد ربه» از علمای اهلسنت نقل شده است.
برخی از شارحان نهجالبلاغه نیز با تاکید بر شباهت این خطبه با خطبههای ۱۰، ۲۶ و ۱۷۲ این احتمال را بیان کردهاند که همه این خطبهها، بخشی از یک خطبه طولانی امام علی(ع) در ماجرای بیعتشکنی طلحه و زبیر و حوادث جنگ جمل باشد. اگرچه نباید این احتمال را نیز فراموش کرد که با توجه به ماجراهای پیچیده جنگ جمل، میتوان تصور کرد که حضرت خطبههای متعددی قبل از این جنگ بیان کرده باشند و این چند خطبه نیز بخشهای از خطبههای متعدد حضرت باشد که سید رضی در نهجالبلاغه نقل کردهاند.
امام علی(ع) در این خطبه برخی از شیوههایی که دشمنان حقیقت، برای استقرار باطل انجام میدهند را بیان میکنند، حضرت در بخش ابتدایی این سخنان میفرمایند: «أَلَا وَ إِنَّ الشَّیْطَانَ قَدْ ذَمَّرَ حِزْبَهُ وَ اسْتَجْلَبَ جَلَبَهُ، لِیَعُودَ الْجَوْرُ إِلَی أَوْطَانِهِ وَ یَرْجِعَ الْبَاطِلُ إِلَی نِصَابِهِ؛ آگاه باشید که شیطان حزب خود را برانگیخته و سپاه خویش بسیج کرده، تا بار دیگر، ستم در جای خود مستقر گردد و باطل به جایگاه خود بازگردد.»
حضرت در این عبارت از کلماتی استفاده میکند که دقت در معنای آنها میتواند نشانگر روش شیطان هنگام مقابله با حق باشد، تلاشی که هدف آن از بین بردن حق و استقرار دوباره باطل است. روشن است که تابعین شیطان نیز در طول تاریخ از همین راهبردها برای همین هدف استفاده میکنند.
بهعنوان نمونه در عبارت «إِنَّ الشَّیْطَانَ قَدْ ذَمَّرَ حِزْبَهُ» از کلمه ذَمَّر از به معنای «برانگیختن و تشجیع کردن» همچنین «تحریکِ توأمِ با ملامت و سرزنش» استفاده شده است، بر این اساس باید گفت که شیطان در فراخوان یاران خود، آنان را با ابزارهای مختلف رسانهای و روانی، هم «تشجیع» و هم «تحریک برای اقدام»، همراه با «ملامت و سرزنش» میکند. حاصل این «تشجیع و تحریک» نیز در عبارت بعدی امام علی(ع) این گونه بیان میشود که «اسْتَجْلَبَ جَلَبَهُ؛ تا شیطان آنها را به سوی اهداف خویش «جذب» کند. «جَلَب» در لغت به معنای «سوق دادن و گردآوردن» است. طبیعی است که این گردآوردن برای هدفی مشخص خواهد بود.
امام علی(ع) در فراز بعدی، هدف شیطان از این اقدامات را «لِیَعُودَ الْجَوْرُ إِلَی أَوْطَانِهِ وَ یَرْجِعَ الْبَاطِلُ إِلَی نِصَابِهِ؛ تا بار دیگر ظلم به جای قبل برگردد و باطل معیار امور شود.»
امروزه، استفاده از فضای مجازی برای ایجاد حالت «تشجیع، تحریک و ملامت» در میان طرفداران شیطان با استفاده از ابزارهای مختلف و سطوح مختلف صورت میگیرد که مجموعه کامل از اقدامات مختلف از «بهانههای حقوق بشری» تا «رباتهای توئیتری» را در برمیگیرد.
اما راه مقابله با این حربههای مجازی و رسانهای، از زبان امام علی(ع) در فراز آخر این خطبه بیان شده است: «مَا أُهَدَّدُ بِالْحَرْبِ وَ لَا أُرْهَبُ بِالضَّرْبِ، وَ إِنِّی لَعَلَی یَقِینٍ مِنْ رَبِّی وَ غَیْرِ شُبْهَةٍ مِنْ دِینِی. من کسی نبودم که به نبرد تهدید شوم یا از شمشیر و نیزه مرا بترسانند! چرا که من به پروردگار خویش یقین دارم و در دین و آئین خود، کمترین شکّ و تردیدی ندارم.» به بیان دیگر نترسیدن از نبرد با دشمن در فضاهای نظامی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، همچنین «یقین به خداوند» و نداشتن «شبهه و شک در باورها» از ابزارهای مورد نیاز طرفداران حق، هنگام مقابله با حربههای شیطان برای استقرار باطل است.
سید علیاصغر حسینی/ ابنا
