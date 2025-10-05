به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی انتشار ویدیوی اعتراف اجباری مهدی انصاری، خبرنگار شیعه افغانستان در بند طالبان، سازمان عفو بین‌الملل با انتقاد از این کار، خواستار آزادی فوری انصاری شد.

این سازمان در بیانیه‌ای که شامگاه گذشته (۱۲ مهر) منتشر کرده است،از طالبان خواسته است که به کارزار سیستماتیک خود برای بدنام کردن مهدی انصاری پایان دهد.

در این بیانیه همچنین بر آزادی فوری و بی‌قید و شرط مهدی انصاری از زندان طالبان تأکید شده است.

سازمان عفو بین‌الملل با انتقاد از نظام قضایی طالبان در چهار سال حکمرانی بر افغانستان هشدار داده است که این نظام به ابزاری برای سرکوب و خاموش کردن صدای خبرنگاران و فعالین اجتماعی منتقد طالبان تبدیل شده است.

این نهاد بین المللی همچنین به محکمه‌ی نمایشی و ناعادلانه برای محکومیت مهدی انصاری به ۱۸ ماه زندان اشاره و تأکید کرده است که هیچ خبرنگاری نباید به‌دلیل کارش زندانی شود.

عفو بین الملل از طالبان خواسته است که اطمینان دهند تا آزادی مهدی انصاری با او طبق استانداردهای بین‌المللی رفتار کنند و خدمات درمانی مناسب، وکیل مدافع و زمینه دیدار با خانواده را برای او فراهم سازند.

گفتنی است، مهدی انصاری، خبرنگار شیعه خبرگزاری «آژانس خبری افغان» ۱۴ مهر ۱۴۰۳ توسط نیروهای طالبان در کابل دستگیر شد و در روز ۱۲ دی ۱۴۰۳ از سوی دادگاه ابتدایی کابل به اتهام «تبلیغ علیه امارت اسلامی»، به یک سال و نیم زندان محکوم شد و ۳ روز قبل، درحالیکه در زندان به سر می‌برد، فیلمی از اعتراف او در صفحه فیسبوک «صدای هندوکش» که رسانه نزدیک به طالبان است، منتشر شد.

