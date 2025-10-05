به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری بیست و یکمین دوره عمره دانشگاهیان با حضور حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، حجت الاسلام والمسلمین سعید کرمی معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها،حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد طاهری سرپرست ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان و اصحاب رسانه برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی گفت: به فضل الهی، شاهد آغاز فرایند بیست و یکمین دوره عمره دانشگاهیان در مهرماه ۱۴۰۴ هستیم. یکی از مأموریت‌های اصلی دانشگاه‌ها، آماده‌سازی نسل جوان برای ورود به عرصه تصمیم‌گیری و پذیرش مسئولیت‌های اجرایی آینده‌ی کشور است. دانشگاه‌ها وارثان مسئولیت فردای کشور هستند. بر اساس تحولات جاری، این تصور که دانشگاه صرفاً یک محیط آموزشی باشد، دیگر تصور دقیقی نیست. پژوهش و کارآفرینی و درگیر شدن با مسائل اجتماعی و نقش پذیری و فهم درست از آنچه در پیرامون یک دانشجو می گذرد همگی بر عهده دانشگاه است.

وی ادامه داد: یکی از کارکردهای اساسی دانشگاه، تعمیق ارزش‌های انسانی، ملی، دینی و اخلاقی در دانشجویان است. ما موظفیم که هویت دقیق دانشجوی ایرانی را به درستی برای آنان تبیین نماییم. معمولاً دانشجویان در برنامه‌های جمعی دانشگاه به این نقش‌های بنیادین آگاه می‌شوند. این مشارکت‌ها زمینه‌ساز شکل‌گیری تحولات درونی عمیق در وجود آنان خواهد بود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ادامه داد: یکی از اتفاقات ارزشمند که دانشجویان به آن علاقمند هستند سفر زیارتی عمره دانشگاهیان است‌ . امروزه ما مفتخریم در کنار دانشگاه های علمی ما دانشگاهی را داریم‌ که در نماز جماعت، اعتکاف و فعالیت های جهادی و امداد رسانی به مناطق محروم پیشتاز است و این از زیبای های دانشگاه های ایران اسلامی است.

وی ادامه داد: سفر عمره دانشگاهیان (تشرف به خانه‌ی خدا و زیارت پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت علیهم السلام) همواره مورد استقبال اساتید و دانشجویان بوده است. دانشگاه‌ها نیز به صورت جدی، اهمیت این زیارت را در قلب و جان دانشجویان مشاهده می‌کردند. این سفر معنوی، دانشجو را در یک سیر عمیق اخلاقی و معنوی قرار می‌دهد؛ به‌طوری که پس از بازگشت، با فردی مواجه هستیم که تصمیمات بزرگ و تأثیرگذاری در زندگی خواهد گرفت. سفرهای عمره دانشگاهیان، یکی از زیباترین جلوه‌های عینی پیوند دین و دانش، علم و معنویت و علم و اخلاق است که به وضوح قابل مشاهده است.

حجت الاسلام والمسلمین رستمی افزود: امسال بیست و یکمین دوره عمره دانشگاهیان برگزار می شود. بعد از ۱۰ سال تعطیلی عمره از سال گذشته به صورت منظم اعزام ها آغاز شده است و در این دوره الحمدلله با همکاری بعثه و سازمان حج سهمیه اعزام دانشگاهیان‌ دو برابر شده و ۸ هزار دانشجو اعزام خواهند شد. ثبت نام از امروز ۱۳ مهر ماه آغاز شده و تا ۲۰ مهرماه به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت و نتایج از طریق قرعه کشی اعلام خواهد شد.

وی افزود: در سال گذشته ۱۲۰ هزار نفر ثبت نام کردند که ۴ هزار نفر اعزام شدند و این استقبال بسیار ارزشمند و قابل اهمیت است. تلاش شده خدمات ارزشمند برای دانشگاهیان فراهم شود. همچنین ایستگاه پروازی از ۴ ایستگاه در سال گذشته به ۱۱ ایستگاه در سال جاری افزایش یافته است و اعزام ها از ۲۵ آبان تا ۲۷ آذر انجام‌ خواهد شد.

وی با بیان اینکه امسال دختران دانشجو نیز اعزام می شوند، افزود: برنامه ریزی شده برای دختران و بانوان دانشگاهی که اعزام می شوند عوامل و خدام از میان بانوان فرهیخته انتخاب شوند. در طول سفر برنامه هایی تدارک دیده شده و دوره های آموزشی پیش از سفر در قالب های مختلف همچون رعایت قوانین و هنجارها آموزش داده می شود.

در ادامه نیز حجت‌الاسلام والمسلمین سعید کرمی معاون فرهنگی-سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها بیان کرد: امسال هزینه تمام شده برای سفر عمره دانشجویان بین ۶۲ تا ۶۵ میلیون تومان است که البته دانشگاهیان با همین مبلغ نیازی به خرید فیش و هزینه برای تهیه آن را ندارند.

وی افزود: از وزارت علوم و بهداشت درخواست کردیم ۵۰ میلیون تومان از این هزینه را در قالب وام و تسهیلات به دانشگاهیان ارائه دهند اما این دستگاه‌ها هنوز آمادگی خود را در این رابطه اعلام نکرده اند.

در ادامه این نشست خبری حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد طاهری سرپرست ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: دانشجویانی که تاریخ عقدشان در دو سال گذشته است و نیز زوج‌های دانشجو در اولویت اعزام قرار می‌گیرند. وی بیان کرد: سامانه لبیک نیز از امروز آغاز فعالیت کرده و پذیرای ثبت نام دانشجویان است ودرنهایت نتایج پس از قرعه‌کشی از طریق همین سامانه اعلام می‌شود. سرپرست ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان عنوان کرد: قرعه‌کشی سفر عمره به صورت سیستمی و بدون هیچ دخل و تصرفی انجام خواهد شد.

حجت‌الاسلام طاهری تصریح کرد: همه دانشجویان و اساتید حتی اساتید حق‌التدریس نیز می‌توانند در این سفر ثبت نام کنند. کاروان‌های دانشجویی پسران و دختران و نیز کاروان اساتید و دانشجویان متاهل به صورت مجزا در بازه‌های زمانی جداگانه اعزام خواهند شد.

سرپرست ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان تأکید کرد: دانشجویان و اساتیدی که در سال ۹۴ سفرشان به عمره لغو شد، در صورتی که هنوز در دانشگاه‌ها حاضر و یا مشغول به تحصیل باشند می‌توانند بدون سهمیه و قرعه کشی اعزام شوند.

گفتنی است، در پایان این نشست خبری از تیزر و پوستر بیست و یکمین دوره عمره دانشگاهیان نیز با حضور اصحاب رسانه رونمایی شد.

