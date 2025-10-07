حمایت معنوی از پاسداران امنیت بخشی از رسالت فرهنگی ما است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت هفته گرامیداشت ناجا و روز نیروی انتظامی، سردار محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ ضمن حضور در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حجت‌الاسلام‌والمسلمین ایمانی‌پور رئیس‌ این سازمان دیدار کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین ایمانی‌پور رئیس‌ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سخنانی، ضمن بزرگداشت هفته نیروی انتظامی گفت: این هفته فرصتی مغتنم است تا از تلاش‌های خستگی ناپذیر شما قدردانی داشته باشیم و عزم خود را برای تکریم و تجلیل از تلاش‌های ایثارگرانه این نهاد مقتدر، بیش از پیش جزم نماییم. اعتقاد ما بر این است که امنیت، بستر اصلی رشد فرهنگ است و باید همواره پشتیبان و هم‌گام با نیروی انتظامی، بازوی توانمند حافظان نظم باشیم.

وی اظهار کرد: به فضل الهی و به برکت هوشیاری و مجاهدت‌های بی‌دریغ شما، این مقطع حساس _جنگ ۱۲ روزه_ با درایت و حداقل ضایعات مدیریت شد. این سازمان، حمایت معنوی از پاسداران امنیت را بخشی از رسالت فرهنگی خود می‌داند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ضمن تجلیل از شهدای فراجا در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ابراز داشت: خوشبختانه، با درایت فرمانده کل قوا و تدابیر نیروی انتظامی، موفق شدیم این دوره را با کمترین هزینه اجتماعی و بیشترین اثربخشی پشت سر بگذاریم. ما همیشه حامی تلاش‌های شما برای ارتقاء نظم و آرامش جامعه هستیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین ایمانی‌پور افزود: همان‌طور که مستحضر هستید، نیروی انتظامی، همواره از پشتوانه‌ محکم قدرشناسی مردم فهیم ایران برخوردار بوده است. این سرمایه‌ی اجتماعی ارزشمند، نتیجه‌ی عملکرد حرفه‌ای، هوشمندانه و دلسوزانه‌ شماست.

رئیس دستگاه دیپلماسی فرهنگی کشور، یادآور شد: نیروی انتظامی در سال‌های اخیر، رشد و تحولی قابل اعتنا و چشمگیر در حوزه‌های تخصصی و زیرساختی داشته که نشان‌دهنده پویایی این نهاد انقلابی است. این رشد در زمانی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند که ما امروز در واقع در سه جبهه‌ی مهم و پیچیده با دشمنان این مرزوبوم در نبرد هستیم.

وی ادامه داد: جبهه جنگ نرم و فرهنگی؛ که با هدف تضعیف باورها و ارزش‌های اصیل جامعه را نشانه گرفته است. جبهه جنگ شناختی دشمن؛ که برای مخدوش‌سازی حقیقت و مدیریت ادراک عمومی مردم طراحی شده است. جبهه جنگ تحریم و اقتصادی؛ که با هدف فلج کردن معیشت مردم و ایجاد نارضایتی عمومی دنبال می‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین ایمانی‌پور افزود: در پایان، لازم می‌دانم اعلام نمایم که ما مطلع هستیم و افتخار می‌کنیم که مقام معظم رهبری، نیز از عملکرد مقتدرانه، به‌هنگام و حکیمانه‌ مجموعه نیروی انتظامی رضایت کامل دارند و این مهم جای بسی خوشحالی دارد. ما هم در دستگاه دیپلماسی فرهنگی کشور، این ایام خجسته را مجدداً به شما سردار محترم و تمامی پرسنل خدوم تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و از درگاه ایزد منان، برای شما عزیزان استمرار توفیقات و سربلندی در مسیر خدمتگزاری را مسئلت می‌نماییم.

سردار محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز به جایگاه رفیع کار فرهنگی اشاره کرد و گفت: در حقیقت کار در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلام در زمره‌ کارهای مقدس و بنیادین است؛ چرا که مبنای امنیت پایدار، چیزی جز فرهنگ غنی و باورهای مستحکم دینی نیست.

